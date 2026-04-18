„Azt hittem, demenciám van, amikor elfelejtettem a fiaim nevét” - hét év után derült ki az igazság

A láthatatlan kór majdnem tönkretette az életét. Azt hitte korai demencia kínozza, az igazság teljesen más volt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.18. 12:00
A most 59 éves berkshire-i Maidenheadből származó Meera Mehat 49 éves volt, amikor egy munkahelyi prezentáció során nehézségeket kezdett tapasztalni a szavak felidézésében. Eleine a munkahelyi stresszre fogta a dolog, amíg el nem felejtette mindhárom fiának a nevét. Ekkor a korai demencia volt az első gondolata, ezért orvoshoz fordult, de amikor az eredmények negatívak lettek, az gondolta, hogy ez csak az öregedés jele.

Korai demencia gyanú miatt fordult orvoshoz Fotó: Képünk illusztráció: pexels.com

Meera annyira ijesztőnek találta ezt az egészet, hogy úgy döntött felmond a munkahelyén, és többé nem megy el otthonról. 

Idővel, amikor barátokkal találkoztam és el kezdtem mesélni egy történetet, elfelejtettem a szavakat, és mire megtaláltam őket, már azt sem tudtam, miről beszéltem. Az emberek azt mondták, hogy ez a normális öregedés, de én azt hittem, hogy korai demenciám van.

„Nem tudtam rendesen mondatokat alkotni, és elfelejtettem, mit is akartam mondani” - emlékezett vissza Meera. Az orvosok egyszerűen azt mondták neki, hogy majd magától megoldódik. - „Emlékszem, egyszer az egyik fiamat a kutyám nevével szólítottam. Máskor pedig, amikor be akartam mutatni a fiaimat valakinek, elfelejtettem a nevüket."

Meera még azokat a recepteket is elfejtette, amelyeket évek óta főzött a családjának. Otthon ült és tévét nézett, ami aggasztotta a támogató férjét, a 63 éves Narbot. 2021-ben MRI-vizsgálaton vett részt, de az eredmény teljesen normális volt. Meera elmondta, hogy ez még jobban megrémítette:

„Arra gondoltam, hogy demenciám van? Hallucinálok? Megőrülök?”

2022-ben felkeresett egy magánorvost, aki felvetette, hogy talán a menopauza állhat a háttérben. Cukor- és gluténmentes, valamint minimális tejtermék-tartalmú étrendet kapott, és megnövelték a fehérjebevitelét. Meera meglepetésére már a harmadik hónapban észrevette a változást, és egy hormonpótló terápiát is elkezdett, az állapota pedig tovább javult.

„Most már szinte teljesen visszatértem a normális kerékvágásba, és már nem félek kimenni és emberekkel találkozni” - idézte Meera szavairt a Daily Star.

 

