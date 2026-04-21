Összeomlott az Exatlon sztárja: „Valami nagyon nem oké”

Az Exatlon Hungary nézői egészen őszinte pillanatoknak lehettek szemtanúi a műsor 5. évadában, amikor az egyik ígéretes versenyző, Karvalics Eszter a játékos társainak vallott érzelmi mélypontjáról, és arról, mi a legnagyobb kihívás számára.

Karvalics Eszter szorongásáról és honvágyáról vallott

A 24 éves sportoló, aki korábban már bizonyította kitartását és mentális erejét, most egészen más oldalát mutatta meg a nézőknek. A Dominikai Köztársaságban zajló forgatás nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is rendkívül megterhelő a versenyzők számára. Az elszigeteltség, a folyamatos stressz és a teljesítménykényszer mind hozzájárulnak ahhoz, hogy idővel mindenki megtapasztalja a saját határait.

Az a helyzet, hogy nem vagyok valami jól. Lehet, hogy ezt nem látjátok annyira, de azt érzem most az elmúlt egy hétben, hogy valami nagyon nem oké. Baromira honvágyam van, kezdek fáradni testileg-lekileg, mindenhogy...

- kezdte sorait a fiatal szépség.

Nagyon nehéz úgy itt lenni, hogy nagyon sokan pszichológusként ismernek. Azt látják, hogy erős vagyok. Ez alapvetően igaz is, ezért az erő mögött, elég érzékeny is tudok lenni. Sokszor bármennyire is nem mutatom, nagyon meg tudnak hatni dolgok. Biztos közrejátszik az is, hogy eszméletlen honvágyam van és nincsen meg az érzelmi hálom, például a párom, aki otthon van, és teljesen idegen emberek vannak körülöttem

- fejtette ki könnyeivel küszködve.

Luca és Tomi segítőkészen és türelmesen hallgatta Eszter érzelmi vívmányait az elmúlt egy hétből.

Te tudod a legjobban azt, hogy ezt nem szabad magadban tartani. Sokkal hamarabb ide kellett volna jönnöd hozzám, elmondani, hogy mi van. Emlékszem, amikor a pálya végén kettőt buktam, elsírtam magam. És aznap este, amikor átbeszéltük a napot, én ezt is ki is öntöttem

- reagált Luca együttérzően.

