Hatalmas örömhírt jelentett be az Exatlon sztárja

Az Exatlon Hungary vetélkedőjének egykori szereplője hamarosan beköltözhet álmai otthonába. Pap Dorci rajongói nem győzik elhalmozni a sztárt gratulációkkal.

Pap Dorci februárban jelentette be, hogy megvásárolta első saját lakását. A 24 éves szépség büszkén vallott álomotthonáról.

Vettem egy lakást. Ez számomra egy óriási dolog, hogy sikerült hozzájutnom egy ingatlanhoz 24 évesen. Igen, lesz hitel a lakáson, amit egyáltalán nem szégyellek, és igen, volt, hogy a szüleim segítettek, amikor szükségem volt rá, amiért borzasztóan hálás vagyok, hogy egy ilyen család van mögöttem, akik mindig megfogják a kezem, ha nyújtom, bármilyen típusú segítségre van szükségem. De mégis egyedül értem ezt el, és bele mertem vágni egy ekkora dologba

– írta korábban a TV2 sztárja.

A bejelentés óta Pap Dorci szorgosan dolgozott otthona építkezési munkálatain, amelyek hamarosan a végéhez érnek.

„Készül a kis lakásom. Már csak az utolsó simítások vannak hátra. Izgi” – írta legutóbbi 24 órán keresztül elérhető Instagram-történetében.

A Zsákbamacska sztárja elárulta, hogy gyermekkora óta arról álmodozott, hogy egy nap saját lakásába költözhet. Nagy álmát pedig egy évnyi várakozás után végre meg is tudta valósítani. A csinos fiatal híresség hálásan köszönte meg szülei támogatását, saját elmondása szerint nélkülük ez nem sikerülhetett volna.

A Dancing with the Stars versenyzőjét sorra halmozzák el gratulációkkal a követői is.

Nagyon-nagyon büszke vagyok rád!

– írta egy kommentelő.

Nagyon-nagyon gratulálok és remélem, hogy tele lesz boldogsággal!

– üzente egy rajongó.

Szívből Gratulálok Dorci!

– jött egy harmadik hozzászólás.

A sztár nem bíz semmit a véletlenre: falakat fest, bútorokat választ és kialakítja otthona dizájnját is, melyről rendszeresen beszámol követőinek is. Hamarosan pedig a kész otthont mutatja meg rajongóinak.