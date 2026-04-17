Hatalmas örömhírt jelentett be az Exatlon sztárja
Pap Dorci nemrég egy igazi örömhírt osztott meg követőivel, a fiatal sztár ugyanis megvásárolta első saját ingatlanát. Az egykori Exatlon versenyző a napokban pedig bejelentette, hogy hamarosan be is költözhet új otthonába.
Álomotthonába költözik az Exatlon sztárja
Pap Dorci februárban jelentette be, hogy megvásárolta első saját lakását. A 24 éves szépség büszkén vallott álomotthonáról.
Vettem egy lakást. Ez számomra egy óriási dolog, hogy sikerült hozzájutnom egy ingatlanhoz 24 évesen. Igen, lesz hitel a lakáson, amit egyáltalán nem szégyellek, és igen, volt, hogy a szüleim segítettek, amikor szükségem volt rá, amiért borzasztóan hálás vagyok, hogy egy ilyen család van mögöttem, akik mindig megfogják a kezem, ha nyújtom, bármilyen típusú segítségre van szükségem. De mégis egyedül értem ezt el, és bele mertem vágni egy ekkora dologba
– írta korábban a TV2 sztárja.
A bejelentés óta Pap Dorci szorgosan dolgozott otthona építkezési munkálatain, amelyek hamarosan a végéhez érnek.
„Készül a kis lakásom. Már csak az utolsó simítások vannak hátra. Izgi” – írta legutóbbi 24 órán keresztül elérhető Instagram-történetében.
Gyermekkori álmát valósította meg az Exatlonista
A Zsákbamacska sztárja elárulta, hogy gyermekkora óta arról álmodozott, hogy egy nap saját lakásába költözhet. Nagy álmát pedig egy évnyi várakozás után végre meg is tudta valósítani. A csinos fiatal híresség hálásan köszönte meg szülei támogatását, saját elmondása szerint nélkülük ez nem sikerülhetett volna.
A Dancing with the Stars versenyzőjét sorra halmozzák el gratulációkkal a követői is.
Nagyon-nagyon büszke vagyok rád!
– írta egy kommentelő.
Nagyon-nagyon gratulálok és remélem, hogy tele lesz boldogsággal!
– üzente egy rajongó.
Szívből Gratulálok Dorci!
– jött egy harmadik hozzászólás.
A sztár nem bíz semmit a véletlenre: falakat fest, bútorokat választ és kialakítja otthona dizájnját is, melyről rendszeresen beszámol követőinek is. Hamarosan pedig a kész otthont mutatja meg rajongóinak.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre