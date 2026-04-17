Exatlon: Súlyos sérülést szenved párbaj közben Bacskai Balázs – Ez megpecsételi a sorsát?

Elképesztő napokon vannak túl a pirosak, a héten eddig egyetlen napot tudtak megnyerni a kékek ellen. A legfontosabb csata azonban ma vár rájuk: eldől, újabb embert veszítenek-e az Exatlon Hungary 2026 Bajnokai. Az biztos, hogy Bacskai Balázs most is mindent belead a küzdelembe, nem érdekli bokasérülése sem, de a műsor előzetesében az látszik, ahogy összeesik az akadálypályán.

Az Exatlon Bajnokok versenyzője, Bacskai Balázs szívvel-lélekkel küzd a párbajon (Fotó: Instagram/TV2)

Exatlon: Bokasérüléssel párbajozik Bacskai Balázs

A sport-reality bőven tartogatott nem várt fordulatokat és meglepetéseket az elmúlt évadok alatt, de az idei szériának nemcsak a műsor hazai, hanem nemzetközi történetére is sikerült rácáfolnia. Ugyanis olyan dolog történt, amit az Exatlon létezése óta nem éltek meg a műsor készítői: a WADA, a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség ellenőrei megjelentek a forgatás helyszínén. S ha ez nem lett volna elég, akkor a a csapatok a végjáték második fordulója előtt nem tudták, hogy micsoda fordulat vár rájuk. Ugyanis a Kihívók által elvesztett második végjáték után a a legjobb statisztikájú játékosoknak rögtön a verseny után kellett megneveznie, kit küld párbajozni. A Bajnokoknál Vadkerti Adél a legrosszabb statisztikájú Bacskai Balázs ellen az önmagát hibáztató Valkusz Mátét küldi, amit senki sem ért, de nincs mit tenni, a döntést nem lehet megvétózni.

„Éreztem egy kis személyeskedést ebben, szerintem nem az élettől kellett volna a pofon, szerintem ő akar adni egy pofont fizikálisan, csak nem tud.” – mondta ki véleményét a tegnapi adásban a teniszező, aki múlt héten Karvalics Eszterre volt kiakadva.

A párbajok éjszakája bőven tartogat izgalmakat, már csak azért is, mert az egyik futam alatt Bacskai Balázs lesérül, összeesik az akadálypályán.

De hogy ez milyen következményekkel jár, az 20:00-tól derül ki az Exatlon Hungary legújabb epizódjában!