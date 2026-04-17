„Minden mosoly mögött képmutatást sejtettem” – Súlyos vallomást tett az Exatlon sztárja

Buzás Dóri hosszú idő után megtörte a csendet, és őszintén vallott arról a képmutatásról, amellyel csapattársai körében kellett szembesülnie a forgatások alatt. A népszerű sportoló Instagram-oldalán rántotta le a leplet a legféltettebb kulisszatitkokról, és elárulta, mi zajlott valójában a kamerák mögött az Exatlon Hungary dominikai helyszínén.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.17. 15:45
Módosítva: 2026.04.17. 15:58
Buzás Dóri neve összefonódott a küzdeni akarással és a kitartással. Az egykori Kihívó nemcsak a TV2 Exatlon Hungary dominikai pályáin bizonyított, de később a Farm VIP-ben is egészen a döntőig menetelt, megmutatva, hogy a fizikai ereje mellett a mentális szívóssága is kiemelkedő. Bár a képernyőn keresztül úgy tűnt, Dóri a csapatának oszlopos tagja, a valóság ennél sokkal ridegebb volt a színfalak mögött. Hosszú hallgatás után az exversenyző egy instagramos kérdezz-felelek során döntött úgy, hogy lerántja a leplet a műsor készítésének körülményeiről és a csapattársaival való feszült, olykor mérgező kapcsolatáról.

Dráma az Exatlonban: társas magány Dominikán

Buzás Dóri őszintén vallott arról, hogy bár a nézők egy összetartó kék csapatot láthattak, ő belülről egészen máshogy élte meg a mindennapokat. Elmondása szerint folyamatosan érezte a felé áramló ellenszenvet, amit a többiek próbáltak ugyan palástolni, de sikertelenül.

Őszintén, nem lepődtem meg... mi a nap nagy részét együtt töltöttük, mindig is éreztem, hogy inkább csak elviselnek, és minden velem szembe történő mosoly mögött sejtettem, hogy képmutatás áll

– árulta el követőinek. A versenyző szerint a konfliktusok gyökere a mély személyiségbeli különbségekben rejlett. Úgy érzi, hiába próbálkozott, nem sikerült közös nevezőre jutnia a társaival: „Sajnos, az én és az ő személyiségük között nem tudtunk megfelelő hidat építeni, ami miatt lehetett volna megérteni jobban egymást, az igényeket, így emiatt várható, hogy kialakul egy kellemetlen helyzet, de szerintem akkor sem ez lenne a megoldás” – tette hozzá csalódottan.

Tiltott kommunikáció és a vágás ereje

A nézőket mindig is érdekelte, mennyire szigorúak a szabályok Dominikán. Dóri megerősítette, hogy a két csapat, a Bajnokok és a Kihívók közötti érintkezés szigorúan tilos volt, ám a játékosok leleményessége nem ismert határokat. Ami talán a legmeglepőbb, az a televíziós szerkesztés és a valóság közötti szakadék. A TV2 sztárja rávilágított, hogy a napi 24 órából csupán egy töredéket látnak a nézők, ami torz képet adhat a belső dinamikákról.

Embert próbáló időszak volt

Elárulta, hogy ami a tévében történt és ami valójában volt, az teljesen más, hiszen a kamera nem mindig tudta visszaadni azt, hogyan is érezték magukat valójában a játékosok a kimerítő hőségben és a pszichikai nyomás alatt.  Az Exatlon korábbi versenyzőjének a szavai rávilágítanak arra, hogy a realityműsorok csillogása mögött gyakran súlyos emberi drámák és magány áll, a győzelemért pedig nemcsak a pályán, hanem a szálláson is meg kell küzdeni.

 

