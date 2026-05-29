Láthatatlan betegség gyötörte a nőt - „35 évig szenvedtem, mielőtt bárki hitt volna nekem”

A fájdalomtól alig bírt létezni a nő.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.29. 11:30
Évtizedekig szenvedett egy 55 éves nő. Most végre megkapta végső diagnózisát. Az orvosok évekig figyelmen kívül hagyták fájdalmairól szóló panaszait.

 Fotó: freepik.com / Illusztráció

Évekig szenvedett, most megkapta a diagnózist

Kathy Morrison 13 éves kora óta fájdalmaktól szenvedett, de azt mondták neki, hogy ezek csak növekedési fájások, mivel 183 centiméter magas. Később a testsúlyára gyanakodtak, de a helensburghi nő ekkor már morfiumot és fentaniltapaszokat használt gyötrelmei ellen.

A fájdalom közben szépen lassan áttért térdére, hátára, gerincére és csípőjére is.

A fájdalom annyira megviselte a mentális egészségemet, hogy súlyos depressziót diagnosztizáltak nálam, amit a férjem 11 évvel ezelőtti elvesztése utáni gyász súlyosbított

– idézi szavait a Daily Record.

Mivel semmi sem segített neki, bezárkózott. A fájdalomcsillapító tapaszok hatására még a bőre is károsodott és zúzódások keletkeztek rajta. Elmondása szerint már nem is élt, csupán csak létezett. Kathy azt mondja, hogy végül 50 évesen diagnosztizáltak nála osteoarthritist (ízületi fájdalom - porckopás), miután egy új háziorvoshoz fordult, aki vizsgálatokra és röntgenre utalta – több mint 35 évvel azután, hogy a tünetei először jelentkeztek.

Az Arthritis UK jótékonysági szervezet szerint számtalan beteg kénytelen akadályokkal küszködni, mielőtt diagnosztizálnák tényleges baját. Kathy szerint, ha korábban diagnosztizálták volna, azzal megváltoztathatta volna az életét.

A szervezet támogatásának hála Kathy állapota sokat javult és míg egy évvel ezelőtt mankókra támaszkodott, addig mostanra már lefutotta a félmaratont. A nő testmozgással le tudta küzdeni állapotát. „Döbbenetes a különbség” - vallotta be. Még mindig minden nap fájdalommal élek, de most már jobban tudom kezelni, és abbahagytam a fájdalomcsillapítók szedését, ami annyi problémát okozott nekem.”

Kathy mérges volt, mert sokszor valami másra fogták fájdalmait a tényleges válaszadások helyett. Szerinte az orvosok sok embert cserben hagynak.

 

