Láthatatlan betegség gyötörte a nőt - „35 évig szenvedtem, mielőtt bárki hitt volna nekem”

Évtizedekig szenvedett egy 55 éves nő. Most végre megkapta végső diagnózisát. Az orvosok évekig figyelmen kívül hagyták fájdalmairól szóló panaszait.

Évekig figyelmen kívül hagyták fájdalmait, majd érkezett a diagnózis

Kathy Morrison 13 éves kora óta fájdalmaktól szenvedett, de azt mondták neki, hogy ezek csak növekedési fájások, mivel 183 centiméter magas. Később a testsúlyára gyanakodtak, de a helensburghi nő ekkor már morfiumot és fentaniltapaszokat használt gyötrelmei ellen.

A fájdalom közben szépen lassan áttért térdére, hátára, gerincére és csípőjére is.

A fájdalom annyira megviselte a mentális egészségemet, hogy súlyos depressziót diagnosztizáltak nálam, amit a férjem 11 évvel ezelőtti elvesztése utáni gyász súlyosbított

– idézi szavait a Daily Record.

Mivel semmi sem segített neki, bezárkózott. A fájdalomcsillapító tapaszok hatására még a bőre is károsodott és zúzódások keletkeztek rajta. Elmondása szerint már nem is élt, csupán csak létezett. Kathy azt mondja, hogy végül 50 évesen diagnosztizáltak nála osteoarthritist (ízületi fájdalom - porckopás), miután egy új háziorvoshoz fordult, aki vizsgálatokra és röntgenre utalta – több mint 35 évvel azután, hogy a tünetei először jelentkeztek.

Az Arthritis UK jótékonysági szervezet szerint számtalan beteg kénytelen akadályokkal küszködni, mielőtt diagnosztizálnák tényleges baját. Kathy szerint, ha korábban diagnosztizálták volna, azzal megváltoztathatta volna az életét.

A szervezet támogatásának hála Kathy állapota sokat javult és míg egy évvel ezelőtt mankókra támaszkodott, addig mostanra már lefutotta a félmaratont. A nő testmozgással le tudta küzdeni állapotát. „Döbbenetes a különbség” - vallotta be. „Még mindig minden nap fájdalommal élek, de most már jobban tudom kezelni, és abbahagytam a fájdalomcsillapítók szedését, ami annyi problémát okozott nekem.”

Kathy mérges volt, mert sokszor valami másra fogták fájdalmait a tényleges válaszadások helyett. Szerinte az orvosok sok embert cserben hagynak.