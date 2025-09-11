Soha nem hallott David Bowie-interjú látott napvilágot 

A legendás zenész, David Bowie egy új, Kate Moss által vezetett BBC Sounds-podcast sorozat középpontjában áll.

David Bowie 2016. január 10-én huny el Fotó: Gijsbert Hanekroot/Getty Images

David Bowie feltárja 70-es évekbeli zenei stílusának titkait

Egy most előkerült interjúban Bowie feltárta, mi formálta a 70-es évek zenei stílusát: szerinte a vágy, a harag és a mélabús hangulat volt a fő mozgatórugó.

A Changeling című új podcastsorozatban egy archív felvételből hallható David Bowie, aki így nyilatkozik: „A 60-as évek és a 70-es évek nagy részében a vágy hajtott előre. Ez hatalmas kreatív erő. Aztán jön a harag, haha, amikor a pénzről kérdezel. Majd depresszió, aztán Berlinbe mész, és igazán mélabús instrumentális dolgokat írsz. Ez a 70-es évek triptichonja: vágy, harag, mélabús hangulat.”

A Changeling bemutatja, hogyan alakította át David Bowie önmagát a 70-es évek első felében, hogy korszakalkotó rocklegendává váljon. A zenei világ legnagyobb nevei dicsérik Bowie-t és zenéjét.

Bowie számos díjat nyert, többek között három Brit Awardsot, a Legjobb Brit Férfi Előadót 1984-ben, 2014-ben és 2017-ben, valamint a Blackstar albummal Brit Album díjat – írja a Mirror.

2016. január 10-én, 69. születésnapja után két nappal, májrákban hunyt el.

Dave Gahan a Depeche Mode-ból így nyilatkozott: „Bowie hatalmas hatással volt rám már az első Top of the Pops-os fellépése óta. Ahogyan kinézett, legalább annyira fontos volt, mint a zene. Együtt mentek, része volt a fantáziának, annak az utazásnak, amit létrehozott. Én is ott éreztem magam, és elképesztő volt.”

St. Vincent pedig így nyilatkozott: „Nagyon kevés művész képes életében folyamatosan izgalmas, kihívást jelentő, erotikus, félelmetes és mély műveket alkotni. Bowie számomra valódi »északi csillag« volt. Képes volt összehozni a zavaros szélsőségeket és az elérhető elemeket, és olyan életművet létrehozni, amely örökké élni fog.”