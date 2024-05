David Bowie megkérte a kezét: 5 érdekesség az egy éve elhunyt Tina Turnerről – Galéria

Tina Turner igazi ikonnak számított a zene történetében, ezért hivatkoznak még ma is rá úgy, mint a rock ’n’ roll királynője. Az énekesnő figyelemre méltó és hosszú karrierrel büszkélkedhetett, ám idős korában a magas vérnyomástól kezdve a bélrákon a veseelégtelenségig több komoly betegsége is gyötörte. A veseátültetés esélyeit alacsonynak ítélték, és sürgették, hogy kezdje meg a dialízist. 2019-ben fontolóra vette az eutanáziát. Végül hosszas betegség után 2023. május 24-én, 83 éves korában svájci otthonában hunyt el.

Tina Turner egyedi hangja máig összetéveszthetetlen (Fotó: ddp images via AFP)

Öt érdekesség Tina Turnerről

1. Dupla bukta: Tina Turner első két szólóalbuma, az 1974-es Tina Turns the Country On! és a ’75-ben megjelent Acid Queen egyaránt rettenetesen teljesített. Pedig az első bukta után 1975-ben Ken Russell rendező felkérte Tinát az LSD-királynő szerepére a Who együttes Tommy című rockoperájának filmváltozatában. A filmes debütálás sikerét igyekezett meglovagolni a második szólólemez, ám az Acid Queen a csúfos bukásnak számító első album sorsára jutott.

2. David Bowie feleségül kérte: 1985-ben Turner David Bowie-val lépett fel Birminghamben, a Tonight című dalt adták elő közösen. A pletykák szerint a performansz közben Bowie azt súgta Turner fülébe, hozzámegy-e feleségül. Más források szerint sokkal pikánsabb dolgokról volt szó.

3. Tina Turner bekerült a Guiness-rekordok Könyvébe: 1988. január 16-án Turner bekerült a Guinness-rekordok Könyvébe, amikor szólóelőadóként 184 ezres fizető közönség előtt lépett fel. Később a Guinness-bizottság bejelentette, hogy Tina Turner több koncertjegyet adott el, mint bármely más szólóelőadó a zenetörténelemben.

Tina Turner több filmben is szerepelt, valamint James Bond Aranyszem című mozijának főcímdala is az ő nevéhez fűződik (Fotó: AFP)

4. Több filmben is szerepelt: Tina Turner a filmvásznon is bizonyított: a Mad Max 3-ban és Az utolsó akcióhősben, s ő énekelte az Aranyszem című James Bond-film címadó dalát.

Róla is készítettek filmet 1993-ban Tina címmel, de ezt nem nézte meg, mondván, nem akarja újra átélni a férje által okozott szenvedéseket.

5. Tennessee-ben róla neveztek el egy útszakaszt: Tennessee államban, Brownsville és Turner szülővárosa, Nutbush között a 19-es út egy szakaszát Tina Turner országútra keresztelték.