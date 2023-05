Gyász és bántalmazó házasság: ilyen volt valójában Tina Turner tragikus élete

„Túl sokáig hittem, hogy a testem elpusztíthatatlan” – ezt árulta el utolsó bejegyzésében a felejthetetlen Tina Turner, aki május 24-én hunyta le örökre a szemét svájci otthonában. A legendás énekesnőt, a rocknagyit az egész világ gyászolja. Olyan energia és erő áradt belőle, hogy mindent elért, amit előadóművészként el lehet érni. Karrierje és életpéldája már csak azért is példaértékű, mert Tina legbelül talán soha nem volt boldog. Életét végig személyes tragédiák, bántalmazó kapcsolatok árnyékolták be, mintha valahogy mindig rosszul választott volna.

Tina Turner élete tele volt tragédiákkal (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Elhagyta az édesanyja

Tina nehézségei már gyermekkorában elkezdődtek. Az első súlyos trauma akkor érte, amikor az édesanyja közölte vele, hogy nem is szereti és elhagyta őt. A későbbi legenda ekkor még csak egy tízéves kislány volt. Nem sokkal később az apja is lelépett, így Tina már egészen korán megtanulta, milyen elhagyatottnak és kiszolgáltatottnak lenni. Szülei döntése későbbi életét is befolyásolták.

„Anyám nem szeretett. Azért nem, mert apámmal már megromlott a kapcsolatuk, amikor én megfogantam. Nem akart engem. Később viszont láttam, hogy a testvéremet, Alline-t mennyire szereti. Vele egészen másképpen bánt” – árulta el Tina egy 1986-os interjúban.

Bár a karrierje szárnyalt, sokat volt szomorú (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Bántalmazó házasság és törött csontok

Az énekesnő 22 éves korára már ismertté vált a másokkal előadott dalaival. Ekkor ment hozzá a zenekara másik tagjához, Ike Turnerhez, aki gyakorlatilag pokollá tette az életét. Bár eleinte tökéletesnek tűnt a kapcsolatuk, az esküvő után Ike hamar kimutatta a foga fehérjét. Folyamatosan manipulálta Tinát, sőt az sem egyszer fordult elő, hogy úgy megverte, hogy az énekesnőnek több csontja eltört. Ez még nem minden, ugyanis egyszer Ike arcon öntötte Tinát egy csésze forró kávéval, amitől az énekesnő harmadfokú égési sérüléseket szenvedett. Amikor 1976-ban elhagyta Ike-ot, egy dollár volt a zsebében, de az álmait sosem adta fel.

Mindkét fiát elvesztette

Tina végül 2009-ben vonult vissza a zenei élettől, ekkor már csak egy nyugalmas életre vágyott, de ez sem adatott meg neki. 2018-ban elvesztette imádott fiát, Craiget, aki agyonlőtte magát. Tavaly, 2022-ben, a másik fia, a súlyos daganatos betegséggel küzdő Ronnie is elhunyt 62 éves korában.

Az énekesnő akkor egy üzenetben így búcsúzott: „Ronnie, túl korán hagytad el a világot. Szomorúan lehunyom a szemem, és rád gondolok, szeretett fiam.”

Tina életét mindezek mellett saját egészségi problémái is megnehezítették. A magas vérnyomása, illetve az azzal összefüggő veseproblémái miatt rengeteget szenvedett, 2013-ban sztrókot kapott, ami miatt újra meg kellett tanulnia járni, 2016-ban pedig neki is meg kellett küzdenie a rákkal.

Bár az élete valóban tele volt tragédiákkal, az az elképesztő erő, ami belőle sugárzott, az utolsó napjáig elkísérte.