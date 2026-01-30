A puszta véletlenen múlt az egész – nyilatkozott az Ötöslottó nagynyertese

Hosszú idő után megszólalt az Ötöslottó egyik milliárdos nyertese, aki rendhagyó történetben mesélte el, hogyan fordult meg egyetlen pillanat alatt az élete. Egy apró balszerencsés mozdulat vezetett ahhoz, hogy néhány nappal később már hatalmas nyeremény tulajdonosaként ébredt. A szokatlan történet szerint a sorsdöntő fordulathoz mindössze egy elszakadt papucs kellett, a nyeremény pedig egy 2025 nyári sorsoláson hozta meg a váratlan gazdagságot.

Hihetetlen véletlennek köszönhetően nyerte meg az ötöslottót valaki. Fotó: Szerencsejáték Zrt.

A játékos a reggeli órákban indult útnak, amikor a papucsa váratlanul elszakadt, és ez a körülmény arra késztette, hogy újratervezze az addigi útvonalát. A célja az volt, hogy haladéktalanul pótolja a lábbelit, hogy aztán folytathassa útját. Azokban az órákban azonban a cipőboltok még nem voltak nyitva, a közeli lottózó viszont igen. A későbbi nagynyertes, a szerencsétlen indulás és a zárva levő üzletek miatt úgy döntött, a várakozás perceiben szerencsét próbál. Kitöltött egy Ötöslottó szelvényt, melyen a 2, 17, 27, 29, valamint az 55-ös számokat ikszelte be, majd a szelvényfeladást követően - az addigra kinyitott üzletben - megvásárolta új papucsát. A szerencsés játékos a balszerencsés eseményt követő szombati sorsolás alkalmával 4 077 794 905 forintot nyert. A papucs sorsáról a nyertes nem kívánt nyilatkozni, de biztosak vagyunk benne, hogy a történet így is emlékezetes marad - írja a Szerencsejáték Zrt.

Az ötöslottó nyertes történetét már meg is filmesítették