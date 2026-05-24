Igazi strandidőt hoz a pünkösd - csak egy kis hidegfront ronthat bele
Napsütéses, nyárias idő várható Pünkösd vasárnapjától egészen keddig, amikor a hőmérséklet több helyen elérheti a 30 fokot is.
A kellemes meleg időjárást csak kevés fátyol- és gomolyfelhő zavarhatja, csapadék sehol nem valószínű. A hét közepén azonban egy hidegfront érkezhet, amely visszaveti a hőmérsékletet.
Nyárias lesz az időjárás a következő napokban
Pünkösd vasárnap
A ragyogó napsütést csak fátyolfelhők zavarják, ebből eső nem alakul ki. Néha még élénk lehet az északkeleti szél. 25 és 30 fok közé melegszik a levegő.
Pünkösd hétfő
Fátyol- és gomolyfelhők zavarják az ünnepi napsütést, de csapadék nem várható. Szinte strandidő alakul ki, hiszen a hőmérséklet csúcsértéke elérheti a 26–31 fokot.
Kedd
Derült, száraz, nyárias meleg idő valószínű, alig lesz felhő az égen. 28–31 fok körüli értékeket mérhetünk. Estétől az északnyugati szél megélénkülhet.
Szerda
Száraz hidegfront érkezhet, átmeneti szélerősödéssel. Csapadék alig várható, inkább marad a sok napsütés, de a hőmérséklet visszaeshet 24–25 fok köré – írja a köpönyeg.hu.
