Igazi strandidőt hoz a pünkösd - csak egy kis hidegfront ronthat bele

A kellemes meleg időjárást csak kevés fátyol- és gomolyfelhő zavarhatja, csapadék sehol nem valószínű. A hét közepén azonban egy hidegfront érkezhet, amely visszaveti a hőmérsékletet.

Csak egy kis hideg front rondíthat bele a tökéletes időjárásba

Nyárias lesz az időjárás a következő napokban

Pünkösd vasárnap

A ragyogó napsütést csak fátyolfelhők zavarják, ebből eső nem alakul ki. Néha még élénk lehet az északkeleti szél. 25 és 30 fok közé melegszik a levegő.

Pünkösd hétfő

Fátyol- és gomolyfelhők zavarják az ünnepi napsütést, de csapadék nem várható. Szinte strandidő alakul ki, hiszen a hőmérséklet csúcsértéke elérheti a 26–31 fokot.

Kedd

Derült, száraz, nyárias meleg idő valószínű, alig lesz felhő az égen. 28–31 fok körüli értékeket mérhetünk. Estétől az északnyugati szél megélénkülhet.

Szerda

Száraz hidegfront érkezhet, átmeneti szélerősödéssel. Csapadék alig várható, inkább marad a sok napsütés, de a hőmérséklet visszaeshet 24–25 fok köré – írja a köpönyeg.hu.