Szél és záporok söpörnek végig – megbolondul az időjárás

Változékony, labilis időszak rajzolódik ki: szerdától egy instabil légtömeg érkezik délnyugat felől, amely fokozatosan kiterjeszti a csapadékzónát az ország nagy részére, záporokkal és helyenként zivatarokkal. Csütörtökön átmeneti felszakadozás után gyors újraképződés várható, a szél irányváltása mögött hidegebb, dinamikusabb légtömeg húzódik be – derül ki a Köpönyeg időjárás előrejelzéséből.

Az esős időjárás ellenére szerdán 20-27 fok várható. Fotó: Freepik - illusztráció

Időjárás előrejelzés

Szerda

Délnyugat felől tovább vastagszik a gomolyfelhőzet. Kezdetben a Dunántúlon, majd egyre több térségben számíthatunk esőre, záporokra, helyenként zivatarokra is. A csúcshőmérséklet 20 és 27 fok között alakulhat.

Csütörtök

A reggeli csapadékot követően felszakadozik a felhőzet, ám délután ismét kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél eleinte délnyugati, majd északnyugati irányba fordul és élénk lesz. A hőmérséklet 23 fok körül várható.

Péntek

Gyakran gomolyfelhők zavarják a napsütés, és elszórtan eső is előfordulhat. Az északnyugati szél továbbra is élénk marad, a nappali felmelegedés 22 fok körül alakul.

„A napok óta tartó, egyre nagyobb terhelést jelentő orvosmeteorológiai helyzet egészen szélsőségessé válik. Még mindig egy anticiklon tart ki és a meleg levegő beáramlása érvényesül. Ez erős, sőt viharossá váló szelek formájában történik, ami tovább fokozza a szárító hatást és az idegrendszeri terhelést is” – figyelmeztetett dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója.