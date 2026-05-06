Szél és záporok söpörnek végig – megbolondul az időjárás
Változékony napok várnak ránk. Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk!
Változékony, labilis időszak rajzolódik ki: szerdától egy instabil légtömeg érkezik délnyugat felől, amely fokozatosan kiterjeszti a csapadékzónát az ország nagy részére, záporokkal és helyenként zivatarokkal. Csütörtökön átmeneti felszakadozás után gyors újraképződés várható, a szél irányváltása mögött hidegebb, dinamikusabb légtömeg húzódik be – derül ki a Köpönyeg időjárás előrejelzéséből.
Időjárás előrejelzés
Szerda
Délnyugat felől tovább vastagszik a gomolyfelhőzet. Kezdetben a Dunántúlon, majd egyre több térségben számíthatunk esőre, záporokra, helyenként zivatarokra is. A csúcshőmérséklet 20 és 27 fok között alakulhat.
Csütörtök
A reggeli csapadékot követően felszakadozik a felhőzet, ám délután ismét kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél eleinte délnyugati, majd északnyugati irányba fordul és élénk lesz. A hőmérséklet 23 fok körül várható.
Péntek
Gyakran gomolyfelhők zavarják a napsütés, és elszórtan eső is előfordulhat. Az északnyugati szél továbbra is élénk marad, a nappali felmelegedés 22 fok körül alakul.
„A napok óta tartó, egyre nagyobb terhelést jelentő orvosmeteorológiai helyzet egészen szélsőségessé válik. Még mindig egy anticiklon tart ki és a meleg levegő beáramlása érvényesül. Ez erős, sőt viharossá váló szelek formájában történik, ami tovább fokozza a szárító hatást és az idegrendszeri terhelést is” – figyelmeztetett dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója.
