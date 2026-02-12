„Markoltam a ruháját 15 méter magasban” - Kétszer is életet mentett a fiatal magyar rendőrnő
Korpás Rebeka őrmester számára a szolgálat nem csupán munka, hanem elhivatottság. Életet mentett a mindössze 23 éves rendőrnő. Ráadásul már másodjára. Rebeka nem ismer félelmet: legutóbb egy tatabányai vasútállomás 15 méter magas villanyoszlopán, a jeges szélben mentette meg egy ugrani készülő nő életét.
A mindössze 23 éves rendőrnő, Korpás Rebeka életet mentett! Nem ismer félelmet, ha mások életéről van szó. Legutóbb egy 15 méter magas villanyoszlop tetején vívott élethalál harcot egy öngyilkosjelölttel, miközben alattuk tátongott a mélység.
„Csak a ruháját tudtam markolni a 15 méteres magasságban” - Életet mentett sajátját kockáztatva a magyar rendőrnő
Tériszonya ellenére felmászott a villanyoszlopra
A fiatal őrmester számára a szolgálat nem csupán munka, hanem elhivatottság. A legutóbbi esete azonban még a tapasztaltabb kollégáit is meglepte. Hajnali 2 óra 26 perckor bejelentés érkezett a tevékenységirányítási központba, hogy Tatabányán, a Mozdony utcai vasútállomáson felmászott egy nő egy 15 méteres lámpaoszlopra. A vakmerő fiatal rendőrnő, kiérve a helyszínre, gondolkodás nélkül mászni kezdett felfelé. Nem érdekelte, hogy veszélyben van a saját élete is olyan magasságban, még az sem, hogy amúgy tériszonya van, csak a segíteni akarás hajtotta.
Ahogy megérkeztünk, ösztönből elkezdtem utána mászni, mert láttam azt, hogy amíg a tűzoltók felérnek, addig lehetséges, hogy elveszítjük a hölgyet az élők sorából
- indokolta vakmerőségét.
Egy 50 körüli nő mászott fel a villanyoszlopra, később kiderült, már tavaly is próbált véget vetni az életének, de akkor is sikeresen leszedték a vasoszlopról. Rebeka nem várt az erősítésre.
A nő körülbelül nyolcméteres magasságban volt, amikor megpróbáltam elkapni a bokáját, de kirántotta a kezemből és még magasabbra ment. Végül 15 méteren, a vasburkolaton kívülre mászott, de utolértem.
Rebeka különleges kiképzést is kapott ilyen esetekre. Van, aki ilyenkor lefagy, de ő szerencsére nem, őt inkább hajtja a tettvágy.
Megkérdeztem tőle, hogy miért teszi ezt, hogy hátha tudunk segíteni a helyzetén. Mondtam neki, amit tanultunk, hogy senki nincsen egyedül, mindenkinek van valakije, ránk számíthat, és hogy van ennél sokkal rosszabb is. De ő egyáltalán nem reagált már ezekre a mondatokra. Nem is hallgatott végig. Szerintem már annyira befelé fordult, hogy nem is hallotta, amit mondtam. Látszott rajta, hogy tényleg ugrani akar
- számolt be Rebeka az életveszélyes percekről.
És a nő tényleg leugrott. Korpás Rebeka azonban el tudta kapni a ruhájánál fogva. Innentől, úgy emlékszik vissza, lassan kúsztak a másodpercek, neki inkább óráknak tűnt az az utolsó 5 perc.
Amikor elugrott, hirtelen elkaptam a ruháját. A kabátját és a pulóverét szorítottam, amennyire csak tudtam. Nem volt könnyű megtartanom, ahogy a súlya rám nehezedett, ott a vasnak egy része beleállt a kezembe és a jéghideg vas a húsomba vágott. Annyira hideg szél fújt, hogy elgémberedett a kezem… de tudtam, hogy ha elengedem, biztosan meghal
- emlékezett vissza a drámai pillanatokra a filigrán rendőrnő.
Rebekát az adrenalin hajtotta, egy pillanatra sem fordult meg a fejében, hogy elengedje a nőt. Sikerült addig tartania, amíg a tűzoltó felért.
Úgy voltam vele, hogy ha most elengedem, akkor tényleg leesik. Ameddig tudtam, addig tartottam. Úgyhogy igazából engem meg a tűzoltó mentett meg, alulról tartott
- emlékezett Rebeka.
Tér és idő eggyé vált számára, csak a mentésre koncentrált.
Nekem óráknak tűnt, mert ilyenkor az adrenalin dolgozik az emberben, de később, amikor már lent egyeztettem a kollégáimmal, azt mondták, hogy körülbelül húsz percet lehettem fent attól kezdve, hogy elkezdtem felmászni.
Az őrmester mindig is rendőr szeretett volna lenni, éppen azért, hogy segítsen az embereken. Bár még csak pár éve kezdte a szakmát, már most bizonyított.
Száguldó vonat elől is elrántott egy embert
Rebeka nem először mentett életet úgy, hogy közben a sajátját kockáztatta. 2025 augusztusában egy vasúti síneken fekvő férfit rántott el az utolsó másodpercben egy érkező vonat elől. Szerinte a rendőri munka része, hogy még, amikor elönti az agyát az adrenalin, akkor is józanul mérlegel: ő is lezuhanhatott volna, vagy a vonat őt is elvihette volna.
Odafutottam, gyorsan lerántottuk a férfit a sínekről és ott, a földön lefogva tartottuk, ameddig elmegy a vonat, utána hívtunk neki megfelelő segítséget
- mesélte Rebeka.
Édesanyja aggódik, a dandártábornok tiszteleg
Bár Rebeka 2002-es születésű, kora ellenére már két életmentő dicsérettel büszkélkedhet. A vitrinjében két emléklap is díszeleg, az utóbbit a Komárom- Esztergom Vármegye dandártábornokától kapta.
Ez a munkám, amit csinálok, azért csinálom, mert nagyon szeretem, úgyhogy nem várok érte dicséretet, kézfogást, semmilyen ajándékot vagy kitüntetést. Persze, ha az ember jól végzi a munkáját, jólesik egy-egy vállveregetés
- mosolyog.
Nem csak főnökei és kollégái, de a barátai és a családja is büszke a fiatal rendőrlányra.
Anyukámék rettenetesen féltenek. Nem is mindig mesélem el nekik a legrizikósabb sztorikat, mert tudom, hogy anya napi 24 órában aggódna. De ezekről az életmentésekről azért tudnak. Büszkék és elfogadják, hogy veszélyes szakmát választottam. Tudják, hogy úgysem lehetne lebeszélni a rendőr szakmáról
- teszi hozzá.
A barátaim meg azt mondták, hogy te bolond vagy, hogy ezt bevállaltad! De csak viccelődtek, mert nagyon szeretnek és féltenek, de ők is büszkék rám
- meséli. Rebeka tisztában van vele, hogy minden egyes nap minden egyes küldetésében benne van a kockázat, de ő felesküdött arra, hogy életeket ment. És ezt is teszi.
Ha segítség kell: Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot, akár mobiltelefonról is!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre