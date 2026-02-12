„Markoltam a ruháját 15 méter magasban” - Kétszer is életet mentett a fiatal magyar rendőrnő

A mindössze 23 éves rendőrnő, Korpás Rebeka életet mentett! Nem ismer félelmet, ha mások életéről van szó. Legutóbb egy 15 méter magas villanyoszlop tetején vívott élethalál harcot egy öngyilkosjelölttel, miközben alattuk tátongott a mélység.

Életet mentett a rendőrnő: 15 méter magasságban, a ruhájánál fogva tartja a nőt, aki le akart ugrani forrás: police.hu

„Csak a ruháját tudtam markolni a 15 méteres magasságban” - Életet mentett sajátját kockáztatva a magyar rendőrnő

Tériszonya ellenére felmászott a villanyoszlopra

A fiatal őrmester számára a szolgálat nem csupán munka, hanem elhivatottság. A legutóbbi esete azonban még a tapasztaltabb kollégáit is meglepte. Hajnali 2 óra 26 perckor bejelentés érkezett a tevékenységirányítási központba, hogy Tatabányán, a Mozdony utcai vasútállomáson felmászott egy nő egy 15 méteres lámpaoszlopra. A vakmerő fiatal rendőrnő, kiérve a helyszínre, gondolkodás nélkül mászni kezdett felfelé. Nem érdekelte, hogy veszélyben van a saját élete is olyan magasságban, még az sem, hogy amúgy tériszonya van, csak a segíteni akarás hajtotta.

Ahogy megérkeztünk, ösztönből elkezdtem utána mászni, mert láttam azt, hogy amíg a tűzoltók felérnek, addig lehetséges, hogy elveszítjük a hölgyet az élők sorából

- indokolta vakmerőségét.

Egy 50 körüli nő mászott fel a villanyoszlopra, később kiderült, már tavaly is próbált véget vetni az életének, de akkor is sikeresen leszedték a vasoszlopról. Rebeka nem várt az erősítésre.

Pár perc múlva megérkeztek a tűzoltók és lehozták őket forrás: police.hu

A nő körülbelül nyolcméteres magasságban volt, amikor megpróbáltam elkapni a bokáját, de kirántotta a kezemből és még magasabbra ment. Végül 15 méteren, a vasburkolaton kívülre mászott, de utolértem.

Rebeka különleges kiképzést is kapott ilyen esetekre. Van, aki ilyenkor lefagy, de ő szerencsére nem, őt inkább hajtja a tettvágy.

Megkérdeztem tőle, hogy miért teszi ezt, hogy hátha tudunk segíteni a helyzetén. Mondtam neki, amit tanultunk, hogy senki nincsen egyedül, mindenkinek van valakije, ránk számíthat, és hogy van ennél sokkal rosszabb is. De ő egyáltalán nem reagált már ezekre a mondatokra. Nem is hallgatott végig. Szerintem már annyira befelé fordult, hogy nem is hallotta, amit mondtam. Látszott rajta, hogy tényleg ugrani akar

- számolt be Rebeka az életveszélyes percekről.