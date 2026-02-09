RETRO RÁDIÓ

Életmentés Újbudán: eszméletlenül terült el a férfi a Móriczon - felháborító, mit tettek a járókelők

A férfi súlyos, eszméletlen állapotban feküdt a Móricz Zsigmond körtéren. Az életmentést többen aggódva nézték, mások viszont felháborítóan reagáltak; meg sem álltak segíteni, a láthatóan súlyos állapotban lévő bajbajutotton.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.09. 15:15
életmentés Újbuda közterület-felügyelet segítség XI. kerület

Szirénázva rohantak a mentősök a minap Újbuda egyik közkedvelt, jól ismert központjára, a Móricz Zsigmond körtérre. A sétáló gyalogosok között ugyanis egy magatehetetlen, fiatal férfi feküdt eszméletlenül, méghozzá teljesen elterülve a járdán. A mentősöket a kiérkező közteresek riasztották, ugyanis úgy tudni: az arra sétáló emberek jó része szinte szó nélkül elhaladt a súlyos állapotú bajbajutott mellett. Szerencse, hogy végül segítséget hívtak: csak a gyors életmentés segített rajta. 

életmentés, Újbuda, közterület-felügyelet
A gyors életmentés segített a férfin, aki már súlyos állapotban feküdt a járdán    Fotó: Újbuda Közterület-Felügyelet/Facebook

Életmentés Újbudán: mérgezéses tüneteket produkált az eszméletlen fiatal

Információink szerint pedig a férfi igencsak jól látható helyen feküdt; keresztben, elnyúlva a járdán. Állapota már ekkor is kétségbeejtőnek tűnt, semmire nem reagált: 

A férfi a Móricz Zsigmond körtéren a földön feküdt és láthatóan nem reagált sem a zajokra, sem a forgalomra. A felügyelők odamentek hozzá, de hiába szólongatták, nem válaszolt

 - közölte bejegyzésében az Újbuda Közterület-Felügyelet. A felügyelők próbáltak rajta segíteni: felültetni és szólongatni, azonban semmire nem reagált, ha felültették, akkor pedig csak öklendezett. A járókelők ekkor már meg-meg álltak a férfi mellett, azonban sokan ekkor sem segíteni akartak; többen csupán azt közölték, hogy szerintük a férfi csak az alkohol miatt van rosszul. Felháborító, de olyan javaslat is elhangzott, miszerint "hagyják ott, ahol van". 

A járőrök megpróbálták felültetni, de nem sikerült, sőt, ahogy megmozdították, azonnal öklendezni kezdett. A járókelők is megálltak, voltak köztük néhányan, akik szerint a rosszullétet csupán az alkohol okozta, ezért hagyni kellene a férfit ott, ahol van. A felügyelők azonban nem így gondolták

 - fűzték hozzá határozottan a felügyelők.

A férfit hordágyra tették és mentővel vitték kórházba    Fotó: Újbuda Közterület-Felügyelet/Facebook

Ők inkább azonnal mentőt hívtak, mint az hamarosan kiderült: ezzel lehetséges, hogy a férfi életét mentették meg, az eszméletlen fiatal ugyanis mérgezéses tüneteket produkált: 

A mérgezéses tüneteket produkáló emberhez a járőrök mentőt hívtak. Miután megérkeztek a szakemberek, azonnal megvizsgálták a férfit. Közölték a felügyelőkkel, jól tették, hogy kihívták őket, mert az illető súlyos állapotban van

 - szögezték le. Úgy tudni, hogy a férfit ezután gyorsan hordágyra tették és kórházba szállították. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu