Életmentés Újbudán: eszméletlenül terült el a férfi a Móriczon - felháborító, mit tettek a járókelők

Szirénázva rohantak a mentősök a minap Újbuda egyik közkedvelt, jól ismert központjára, a Móricz Zsigmond körtérre. A sétáló gyalogosok között ugyanis egy magatehetetlen, fiatal férfi feküdt eszméletlenül, méghozzá teljesen elterülve a járdán. A mentősöket a kiérkező közteresek riasztották, ugyanis úgy tudni: az arra sétáló emberek jó része szinte szó nélkül elhaladt a súlyos állapotú bajbajutott mellett. Szerencse, hogy végül segítséget hívtak: csak a gyors életmentés segített rajta.

A gyors életmentés segített a férfin, aki már súlyos állapotban feküdt a járdán Fotó: Újbuda Közterület-Felügyelet/Facebook

Életmentés Újbudán: mérgezéses tüneteket produkált az eszméletlen fiatal

Információink szerint pedig a férfi igencsak jól látható helyen feküdt; keresztben, elnyúlva a járdán. Állapota már ekkor is kétségbeejtőnek tűnt, semmire nem reagált:

A férfi a Móricz Zsigmond körtéren a földön feküdt és láthatóan nem reagált sem a zajokra, sem a forgalomra. A felügyelők odamentek hozzá, de hiába szólongatták, nem válaszolt

- közölte bejegyzésében az Újbuda Közterület-Felügyelet. A felügyelők próbáltak rajta segíteni: felültetni és szólongatni, azonban semmire nem reagált, ha felültették, akkor pedig csak öklendezett. A járókelők ekkor már meg-meg álltak a férfi mellett, azonban sokan ekkor sem segíteni akartak; többen csupán azt közölték, hogy szerintük a férfi csak az alkohol miatt van rosszul. Felháborító, de olyan javaslat is elhangzott, miszerint "hagyják ott, ahol van".

A járőrök megpróbálták felültetni, de nem sikerült, sőt, ahogy megmozdították, azonnal öklendezni kezdett. A járókelők is megálltak, voltak köztük néhányan, akik szerint a rosszullétet csupán az alkohol okozta, ezért hagyni kellene a férfit ott, ahol van. A felügyelők azonban nem így gondolták

- fűzték hozzá határozottan a felügyelők.

A férfit hordágyra tették és mentővel vitték kórházba Fotó: Újbuda Közterület-Felügyelet/Facebook

Ők inkább azonnal mentőt hívtak, mint az hamarosan kiderült: ezzel lehetséges, hogy a férfi életét mentették meg, az eszméletlen fiatal ugyanis mérgezéses tüneteket produkált:

A mérgezéses tüneteket produkáló emberhez a járőrök mentőt hívtak. Miután megérkeztek a szakemberek, azonnal megvizsgálták a férfit. Közölték a felügyelőkkel, jól tették, hogy kihívták őket, mert az illető súlyos állapotban van

- szögezték le. Úgy tudni, hogy a férfit ezután gyorsan hordágyra tették és kórházba szállították.