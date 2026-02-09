Elképesztő életmentés: egy 13 éves fiú 4 órát úszott, hogy megmentse a tengerbe sodródott családját

Egy 13 éves fiú négy órán át úszott a cápáktól hemzsegő vizekben, hogy megmentse édesanyját és két fiatalabb testvérét. Vihar miatt tengerbe sodródott a családja Ausztrália délnyugati részén.

A család Quindalupban nyaralt, Ausztrália délnyugati részén, amikor az erős szél a Geographe-öbölből a partra sodorta felfújható evezős deszkáikat és egy kajakot. A tinédzser először kajakkal próbált visszaevezni a partra, hogy segítséget kérjen, miután édesanyja, Joanne Appelbee úgy döntött, hogy ez az egyetlen esélyük a túlélésre.

Az egyik legnehezebb döntés, amit valaha meg kellett hoznom, az volt, hogy azt mondjam Austinnak: »Próbáljon meg partra jutni és segítséget kérni, ez a helyzet ugyanis gyorsan nagyon komolyra fordulhat«

– mondta Joanne az ABC műsorszolgáltatónak. „Tudtam, hogy erős és meg tudja csinálni.”

Austin mentőmellényt viselve egyedül indult útnak egy felfújható kajakon, hogy segítséget kérjen. A bátor tinédzser erőfeszítései ellenére a hajó a zord körülmények között vízzel telítődött, így 4 km-t kellett úsznia, hogy biztonságba érjen.

Végül Austin elhagyta a hajót – sőt, még a mentőmellényét is eldobta – és nekilátott egy kimerítő úszásnak a viharos tengeren. Joanne és két kisebb gyermeke órákig a tengeren rekedt, a deszkáikba kapaszkodva, miközben az óceán egyre sötétebb és hevesebb lett.

Az ABC-nek nyilatkozva Appelbee arról beszélt, hogy mentőmellényt viselve „harcolt a viharos tengeren”. „Két óra múlva levettem a mentőmellényt, hogy hatékonyabban tudjak úszni” – mondta. „Csak arra gondoltam, hogy »csak ússz tovább, csak ússz tovább«.”

Váltva úszott háton, mellen és gyorsúszásban, hogy energiát takarítson meg – és mentális mentőövekre támaszkodott, hogy megőrizze a koncentrációját. „Egy ponton Thomas, a gőzmozdony járt a fejemben, és próbáltam a legboldogabb dolgokat elképzelni” – mondta az ABC-nek.

Amikor végre partra ért, Austin összeesett a homokban, de senki sem volt a közelben, aki segíthetett volna. Miután partra ért, két kilométert futott, hogy találjon egy telefont és riasszon.

Tárcsáztam a segélyhívót, és… azt mondtam: »Helikopterekre, repülőgépekre, hajókra van szükségem, a családom kint van a tengeren.« Nagyon nyugodt voltam. Azt hiszem, azért, mert sokkos állapotban voltam.

Este fél nyolc körül a tinédzser 47 éves édesanyját, 12 éves fiát és nyolcéves lányát 14 km-re a parttól találták meg, egy SUP-ba kapaszkodva. Egy önkéntes tengeri mentőhajót vezényeltek a családhoz és mindhármukat sikeresen kimentették – írja a The Sun.