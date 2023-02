„Sokat szenvedett” – fényes nappal öngyilkos lett egy férfi az Örs vezér terén

Megdöbbentő tragédia történt Budapesten, az Örs vezér térnél csütörtök este - értesült a Bors. A Kerepesi úton, a Sugár áruház szomszédságában álló társasház hatodik emeletéről kivetette magát egy idős férfi. A szemtanúk azonnal hívták a mentőket, hamar ki is értek, de minden igyekezet ellenére sem tudták megmenteni az életét. A paraván, ami mögött dolgoztak, látszott a buszról is. A rendőrök is a helyszínre siettek, de idegenkezűségre utaló jelet nem találtak. Sőt, a lap információi szerint a férfi búcsúlevelet is hagyott, ami megerősíti, hogy önszántából ugrott a mélybe.

Ilyen magasságból esélye sem volt a túlélésre. Fotó: Vaskó Tamás

A lakókat megdöbbentette a tragédia. Pált mindenki szerette a budapesti társasházban. Sokan tudták róla, hogy súlyos betegségben szenved, valószínűleg a fájdalmait és állapota rohamos rosszabbodását nem tudta tovább elviselni, ezért ugrott ki a lakása ablakából. Péntek délelőttre már nyoma sem volt annak, hogy órákkal korábban rendőrök özönlötték el az épületet, illetve a panelház előterét.

- Nagyon sok egyenruhás jött ki. Arról érdeklődtek, mit tapaszutaltunk, illetve voltak-e előjelei a bajnak. Nem tudtuk, hogy Pali bácsi mire készül. Nyilván megakadályoztuk volna - mondta az egyik szomszéd.

Az idős férfi a nővérével lakott a hatodik emeleten. Megtörten, tömören nyilatkozott.

Ketten éltünk nagy szeretetben. Amiben tudtam, segítettem. Sokat szenvedett, rákos volt

- mondta a lapnak.

Sajnos az utóbbi időben többször is előfordult, hogy hasonló módon vetett véget valaki az életének. Január 13-án, pénteken egy 17 éves fiú vetette magát a mélybe az egyik Pesti úti panel 10. emeletéről. A fiú testére egy kislányukkal kutyát sétáltató házaspár figyelt fel először. Hosszú percekig próbálták megmenteni az életét, mindhiába. A Bors azt írta, a fiú szülei korábban elváltak, és a tini éppen édesapjánál volt vendégségben a második emeleti lakásukban, amikor eddig ismeretlen okok miatt kiment a folyosóra, és felment a X. emeletre. A fiút mindenki szerette a házban, senki sem sejti, miért hozta meg ezt a tragikus döntést...

Február elején a gyöngyösi Kossuth Lajos úton álló ház tetőtéri ablakán esett ki vagy vetette a mélybe magát egy fiatal nő. Mentő és mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, de a nő életét már nem tudták megmenteni. Őt is megpróbálták újraéleszteni, sikertelenül.

Még novemberben dolgozatírás közben vetette ki magát egy diák a balatonfüredi Lóczy Lajos Gimnázium épületének második emeletéről. Zsombort életveszélyes sérülésekkel szállították a budapesti Országos Baleseti Intézetbe. Információk szerint a tanulónak minden esélye megvan a felépülésre.