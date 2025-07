Ennyi volt, csődöt jelentett a népszerű magyar utazási iroda

„Sajnálattal értesítjük tisztelt Utasainkat és partnereinket, hogy az UNITRAVEL Kft fizetésképtelenségi helyzetbe került, így vállalásait nem tudja teljesíteni.” – olvasható az Unitravel utazási iroda honlapján felugró ablakban.

Csődöt jelentett az Unitravel: azt kéri utasaitól, akik még nem kezdték meg az utazásukat, hogy semmiképpen ne jelenjenek meg azon

(Fotó: Pexels/ivabalk – Képünk illusztráció)

A tájékoztatás, ami kedd reggel negyed nyolckor még nem szerepelt az utazási iroda Facebook-oldalán, így folytatódik:

„Külföldön tartózkodó utasaink hazajutása biztosított, azonban határozottan és kifejezetten kérjük azon utasainkat, akik még nem kezdték meg az utazásukat, hogy semmiképpen ne jelenjenek meg azon.

Utasainkkal, akik irodánkban vagy bármely partnerirodánkban, az UNITRAVEL által szervezett utazásra fizettek be közöljük, hogy az UNITRAVEL Kft az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (ΧΙΙ. 23.) számú kormányrendeletnek mindenben megfelelő vagyoni biztosítékkal rendelkezik a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepénél. Amennyiben az UNITRAVEL Kft felügyeletét ellátó Fővárosi Kormányhivatal is megállapítja az utazási irodánk fizetésképtelenségét, akkor engedélyt ad a biztosítónak, hogy a jogszabályban előírt összegig és módon utólag visszatérítse a már befizetett előlegeket és részvételi díjakat ezen Utasainknak.

Társaságunk mindezek mellett minden erőfeszítést megtesz az okozott probléma elhárítása és Utasaink kártalanítása érdekében.”

Ezt követően a cég a tájékoztatáson túl fontosnak érezte, hogy magyarázattal is szolgáljon. A következőket írták: „Nagyon sajnáljuk a kialakult helyzetet. Mindemelett szeretnénk megmagyarázni, hogy miért és hogyan nem tudott tovább működni a hagyományos, közel 40 éves magyar utazási vállalkozás. A fő ok a turisztikai piac jelenlegi helyzete, nevezetesen az, hogy néhány új külföldi cég korlátlan pénzzel érkezett Magyarországra és hihetetlenül alacsony árakat és nagyon agresszív marketinget kínálva elkezdte «meghódítani a piacot», a hagyományos magyar cégek számára – így számunkra is – szinte lehetetlenné vált a túlélés.

Az új piaci szereplő néhány éve jött Magyarországra és azonnal agresszív terjeszkedésbe kezdett. A 2023-as közzétett mérlegük szerint a veszteségük több mint 1 milliárd Ft, a 2024-es mérlegük még nem publikus. De továbbra is egyre több úti célt kínálnak jóval a nettó árak alatt, saját irodákat és üzleteket nyitnak szerte Magyarországon, és milliókat költenek marketingre. Az emberek kénytelenek velük utazni, mivel áron aluli árakat és hatalmas reklámot kínálnak.

Céljuk, hogy megöljék a magyar cégeket és egyeduralkodóvá váljanak a magyar piacon... Ha ez megtörténik, akkor azt csinálnak, amit akarnak. Megölték az UNITRAVEL-t. Minden okozott kellemetlenségért elnézést kérünk. UNITRAVEL Kft”