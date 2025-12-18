Újabb karácsonyi vásár nyit Budapesten, ez sokaknak fog tetszeni!

Az ünnepek előtti, nagy budapesti adventi forgatagok, mint amilyen a Vörösmarty Classic Xmas, vagy a Bazilika Advent általában már hetekkel karácsony előtt megnyílnak, hogy aztán több millió látogató lelkét töltsék meg a karácsonyi várás hamisíthatatlan hangulatával. Kevésbé megszokott, ha egy budapesti karácsonyi vásár csak december 19-én nyitja meg kapuit, akkor is csak mindössze két napra. Pedig az ALDI Magyarország most pont ilyen ünnepi forgatagra készül a XIII. kerületben, a Pannónia utca 59–63. szám alatti áruháza parkolójában.

A kisebb ltstzámú és csendesebb karácsonyvárást kedvelők biztosan megtalálják számításaikat az ALDI karácsonyi vásárában december 12. és 21. között. Fotó: cottonbro studio / Pexels (illusztráció)

Mindenki számára elérhetővé válik a karácsonyi vásárok hangulata

Az ALDI Magyarország december 19. és 21. között, naponta 15:00 és 21:00 óra között látogatható saját karácsonyi vására nem csupán a családiasabb légkör miatt ígérkezik rendhagyónak. Az áruházlánc Pannónia utcai üzletének parkolójában az árak is barátságosabbak lesznek:

egy kenyérlángosért mindössze 399,

mindössze 399, a forralt borért 450,

450, egy forró teáért 200, de

200, de a két kolbászból készült hot dogért is mindössze 800 forintot kell majd fizetni!

Talán felesleges is lenne megjegyezni, hogy ezek az összegek a töredékei annak az árnak, amit ugyanezekért az ünnepváró finomságfokért elkérnek a nagy adventi forgatagok árusai Európa-szerte. Az üzletlánc a gyerekekről sem feledkezett meg, mivel a lurkókat a vásár teljes időtartama alatt ingyenes körhinta várja.

Ráadásul ez még mindig nem minden, hiszen az ALDI karácsonyi vásárának vendégei mindemellett még jót is tehetnek karácsony alkalmából, mivel a vállalat a vásár teljes bevételét jótékony célra ajánlja fel.

A karácsonyi vásárok időszaka mindenkié. A december 19-én nyíló saját vásárunkkal az a célunk, hogy ezt a közösségi és családi élményt megfizethető áron, jó hangulatban bárki átélhesse. A karácsonyi hangulat akkor teljes, ha másoknak is örömöt adunk, ezért a három nap forgalmának teljes bevételét jótékony célra fordítjuk és a Magyar Élelmiszerbanknak ajánljuk fel, hogy aztán ők a rászorulók számára biztosítsanak belőle adományokat

– mondta Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója.