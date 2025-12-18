Újabb karácsonyi vásár nyit Budapesten, ez sokaknak fog tetszeni!
Jó hírt kaptak azok, akik számára az európai mércével is a legjobbak között számon tartott budapesti ünnepi forgatagok túl zsúfoltak vagy nagyon zajosak. A meghittebb, kisebb karácsonyi vásárokat kedvelőknek biztosan érdemes lesz kilátogatniuk az egyik hazai diszkontlánc XIII. kerületi áruházához!
Az ünnepek előtti, nagy budapesti adventi forgatagok, mint amilyen a Vörösmarty Classic Xmas, vagy a Bazilika Advent általában már hetekkel karácsony előtt megnyílnak, hogy aztán több millió látogató lelkét töltsék meg a karácsonyi várás hamisíthatatlan hangulatával. Kevésbé megszokott, ha egy budapesti karácsonyi vásár csak december 19-én nyitja meg kapuit, akkor is csak mindössze két napra. Pedig az ALDI Magyarország most pont ilyen ünnepi forgatagra készül a XIII. kerületben, a Pannónia utca 59–63. szám alatti áruháza parkolójában.
Mindenki számára elérhetővé válik a karácsonyi vásárok hangulata
Az ALDI Magyarország december 19. és 21. között, naponta 15:00 és 21:00 óra között látogatható saját karácsonyi vására nem csupán a családiasabb légkör miatt ígérkezik rendhagyónak. Az áruházlánc Pannónia utcai üzletének parkolójában az árak is barátságosabbak lesznek:
- egy kenyérlángosért mindössze 399,
- a forralt borért 450,
- egy forró teáért 200, de
- a két kolbászból készült hot dogért is mindössze 800 forintot kell majd fizetni!
Talán felesleges is lenne megjegyezni, hogy ezek az összegek a töredékei annak az árnak, amit ugyanezekért az ünnepváró finomságfokért elkérnek a nagy adventi forgatagok árusai Európa-szerte. Az üzletlánc a gyerekekről sem feledkezett meg, mivel a lurkókat a vásár teljes időtartama alatt ingyenes körhinta várja.
Ráadásul ez még mindig nem minden, hiszen az ALDI karácsonyi vásárának vendégei mindemellett még jót is tehetnek karácsony alkalmából, mivel a vállalat a vásár teljes bevételét jótékony célra ajánlja fel.
A karácsonyi vásárok időszaka mindenkié. A december 19-én nyíló saját vásárunkkal az a célunk, hogy ezt a közösségi és családi élményt megfizethető áron, jó hangulatban bárki átélhesse. A karácsonyi hangulat akkor teljes, ha másoknak is örömöt adunk, ezért a három nap forgalmának teljes bevételét jótékony célra fordítjuk és a Magyar Élelmiszerbanknak ajánljuk fel, hogy aztán ők a rászorulók számára biztosítsanak belőle adományokat
– mondta Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója.
Apropó: élelmiszer! Mivel a karácsonyi vásárok az ünnepi ízekről is szólnak, ezért a Pannónia utcai ALDI parkolójában a rendezvény ideje alatt karácsonyi élelmiszereket is kóstolhatnak az oda kilátogatók.
