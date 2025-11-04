RETRO RÁDIÓ

4 étel, amely védi a fogainkat az édességek káros hatásaitól - fogorvos ajánlásával

Fogaink védelme kiemelten fontos, ez pedig megtöbbszöröződik az ünnepi időszakban. Egy fogorvos olyan ételekre hívta fel a figyelmet, amelyek az édességek elfogyasztása után védelmet nyújtanak a fogaink számára.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.04. 10:30
fogorvos édesség fog védelem

Egy fogorvos elárulta, melyek azok az ételek, amelyek megvédhetik a fogainkat a rengeteg sok édesség elfogyasztása utáni káros behatásoktól. Meglepődnénk, hogy mely gyümölcsök azok, amelyek az édességek elfogyasztása után, gyakorlatilag pajzsként védik a fogainkat.

fogorvos
Fogorvos hívta fel a figyelmet, hogy ezekben az időszakokban érdemes odafigyelni arra, hogy mennyi édességet fogyasztunk. A fogaink védelmében pedig néhány ételt is ajánlott. 
Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Fogorvos figyelmeztet - oda kell figyelni a megfelelő mennyiségű édesség fogyasztására

Ahogy a Halloween után még hetekig ott maradnak a cukorkás tálak, és szép lassan a karácsonyi készülődés is elkezdődik, sorra kerülnek elő az ünnepi finomságok, a fogaink valóságos cukorterhelést élnek át. Olga Ensz, a Floridai Egyetem fogorvosi karának professzora szerint nem önmagában a cukorka a gond, hanem az, hogy ilyenkor hirtelen, rövid idő alatt rengeteget fogyasztunk belőle. Ez a „cukorsokk” táptalajt ad a baktériumoknak, amelyek a szájban maradt cukrot savvá alakítják, és ezzel gyengítik a fogzománcot, ami végül szuvasodáshoz vezethet - írja a Fox News. 

A rendszeres fogmosás és fogselymezés mellett az is sokat számít, mit eszünk a cukros ételek után. Az ENSZ négy olyan ételt nevezett meg, amelyek természetes módon segítenek védeni a fogakat.

Alma
Az almát ENSZ csak „a természet fogkeféjének” nevez. Az alma rostjai enyhén dörzsölik a fogakat, miközben fokozzák a nyáltermelést. A nyál pedig semlegesíti a savakat, és ásványi anyagokat juttat vissza a zománcba, ezzel segítve annak regenerálódását. Egy alma desszert után igazi mini szájfrissítő lehet.

Fotó: Unsplash.com

Tőzegáfonya

A szakértő ezt a gyümölcsöt „tapadásgátló pajzsnak” hív. A cukormentes tőzegáfonyában található polifenolok megakadályozzák, hogy a szuvasodást okozó baktériumok megtapadjanak a fogfelszínen, így már a legelején megelőzik a lepedék kialakulását. Fontos viszont, hogy ne cukrozott változatot fogyasszunk – a legjobb a natúr, aszalt tőzegáfonya vagy a friss bogyó salátába keverve.

Fotó: Unsplash

Sajt

A harmadik védőétel a sajt, amit az ENSZ „hármas hatásúnak” nevez. A sajt serkenti a nyáltermelést, lúgos kémhatása semlegesíti a savakat, és közben kalciummal és foszfáttal látja el a fogakat – ezek az anyagok a zománc építőkövei. Egy apró falat sajt étkezés után természetes módon segít helyreállítani a száj pH-értékét és erősíteni a fogakat.

Fotó: Unsplash.com

Sütőtök

A negyedik pedig a sütőtök, amelyet a szakértő „zománcerősítőnek” nevez. A sütőtök bővelkedik A-vitaminban, ami elengedhetetlen a fogzománcot alkotó sejtek egészséges működéséhez és ellenállóbbá teszi a fogakat a savakkal szemben. Nemcsak pitében, hanem sült formában vagy turmixban is érdemes fogyasztani.

Fotó: Unsplash.com

A cukros időszakok túlélése nem a teljes lemondásról szól, hanem az egyensúlyról. Élvezhetjük az édességeket, ha utána olyan ételeket választunk, amelyek segítenek a fogainknak megőrizni erejüket és egészségüket – így az ünnepek után is magabiztosan mosolyoghatunk.

 

