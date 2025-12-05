Másfélszer több autó, harmatgyenge alternatívák – miért fullad káoszba Budapest közlekedése?

A Budapest mobilitási válsága című panel beszélgetésben Somodi László, Schneller Domonkos, Almássy Kornél és a beszélgetést vezető dr. Kőrösi Koppány próbálta körbejárni, mitől ennyire zavarérzékeny és frusztráló ma a budapesti közlekedés. Vagyis: miért fullad káoszba Budapest? Abban gyorsan kialakult a konszenzus, hogy a jelenlegi állapot fenntarthatatlan: soha nem volt még ennyi autó Budapesten és az agglomerációban, a közösségi közlekedés használata visszaesett, és évtizedek óta nem valósultak meg azok a közúti és kötött pályás fejlesztések, amelyek nélkül felelősen nem lehetne autóforgalmat csökkenteni a belvárosban.

Schneller Domonkos, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatója KSH-adatokra hivatkozva emlékeztetett: 2010-hez képest Budapest és Pest vármegyében közel másfélszeresére nőtt a forgalomban lévő személygépkocsik száma. Ráadásul nemcsak több, hanem jóval nagyobb autók lepik el az utcákat: egy korábbi Toyota Corolla első generációja 3,6–3,7 méter hosszú volt, a mai modellek már 4,6 méter körül járnak, ami körülbelül 45 százalékos növekedés. Egy átlagos Volkswagen Golf is jelentős alapterület-növekedést produkált, és megjelent az a masszív SUV-állomány, amelyek egyszerűen nem ilyen városokra lettek kitalálva.

Az autók alapterülete látványosan nőtt, az utcák szélessége viszont nem

- fogalmazott Schneller.

Szerinte önmagában ez elég lenne a torlódásokhoz, a parkolási káoszhoz és a zaj, illetve környezetterhelés drasztikus erősödéséhez. A zajról konkrét számot is hozott: 60 decibel felett már nem lehet normális beszélgetést folytatni, Budapest nagy részén ennél jóval magasabb a zajterhelés.

Miért fullad káoszba Budapest közlekedése?

Almássy Kornél, a BP Műhely kutatási és elemzési vezetője arra emlékeztetett: Nyugat-Európa nagyvárosaiban már rég létezik az a közlekedéspolitikai logika, amely célul tűzi ki a belváros tehermentesítését és az autóforgalom csökkentését, miközben valódi alternatívákat kínál az ott élőknek és az ingázóknak. Ehhez azonban elengedhetetlen az a háttér-infrastruktúra, amely Budapesten évtizedek óta nem épült ki: új Duna-hidak – mint a Galvani és az Aquincumi –, belvárosi mélygarázsok és parkolóházak, valamint a külvárosi, agglomerációs P+R parkolók megfelelő kapacitással és jó kötöttpályás kapcsolatok. Almássy szerint a jó fejlesztések „tovagyűrűző” hatásúak: a Galvani híd például tehermentesítené a belvárosi hidakat, ezzel megnyitná az utat olyan lépések előtt, mint például a Kossuth Lajos utca forgalomcsillapítása, humanizálása.

Ezért is kár, hogy a főváros ellehetetlenítette a Galvani híd megépítését

- jegyezte meg.