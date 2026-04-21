Azt hitte, szívroham: ezért ver eggyel többet az összetört anya szíve

Az 57 éves Worcestershire-ben élő Dawn Turner tavaly augusztus 22-én tragikus módon elvesztette katona fiát, Rob Homans-t. A háromgyermekes édesanya március 27-én elviselhetetlen mellkasi fájdalmakkal ébredt, és mentőt hívott, mert attól tartott, hogy szívrohama van. Amikor azonban megérkezett a kórházba, az orvosok közölték vele, hogy tünetei mögött teljesen más áll.

Aznap este azt hittem, csak egy kis emésztési zavarom van. Lefeküdtem, de nem tudtam kényelmesen elhelyezkedni, izzadni kezdtem, és heves szívdobogásom volt. Aztán éjfél körül fájdalmat éreztem a karomban és az állkapcsomban. Még mindig emésztési zavarra fogtama dolgot.

„A párom, Paul megkérdezte, jól vagyok-e, mire azt feleltem: «Azt hiszem, szívrohamom van». Nem kaptam levegőt, és úgy éreztem, mintha a szívem kihagyná egy ütemet, majd hirtelen újra hevesen verne” – emlékezett vissza az édesanya.

Értesítették a mentőket, akik a sürgősségi osztályra szállították Dawn-t. A kórházban az édesanya megtudta, hogy valójában takotsubo-szindrómában szenved, ez egy átmeneti jelenség, amely visszafordítható. A szindrómát gyakran extrém érzelmi vagy fizikai stressz váltja ki, például a gyász, a félelem vagy egy súlyos betegség. A tünetek általában hasonlítanak a szívrohamra, a leggyakoribb a hirtelen fellépő súlyos mellkasi fájdalom és a légszomj.

„Elmondtam, hogy úgy érzem, összetört a szívem, és beszéltem Robról, mire a kardiológus azt mondta, pontosan erről van szó. A testnek van egy határa, és a gyász és a stressz bizony fizikai tüneteket is okozhat” – nyilatkozta Dawn.

Szerencsére a háromgyermekes édesanya állapota már javul, és reméli, hogy pár héten belül teljesen felépül.

„Most már megnyugodtak a dolgok, már nem hajtom magam, és sokkal jobban érzem magam. Paul azt mondta: «talán az a plusz szívverés Robnak szól. Továbbra is érte élsz». Szavai egyszerre törtek össze és gyógyítottak meg egy kicsit.”

A Brit Szív Alapítvány szerint a takotsubo-szindróma következtében a szív fő pumpáló kamrája alakváltozáson megy keresztül és megnagyobbodik. A szívizom gyengül, és a szív pumpáló ereje csökken. Az „össszetört szív szindrómaként” is emlegetett jelenségez kiváltó gyakori okok közé tartozik a halálhír, a betegség, a műtét, a mentális trauma vagy az anyagi stressz – írja a Mirror.