Ezt a három dolgot tanácsolja a férfi, aki 3 hét után visszatért a kómából

Visszatért a kómából egy író azután, hogy fülgyulladása halálos betegséget okozott nála. A kómából való visszatéréskor úgy érezte, mintha meghalt volna, és ez a tapasztalat teljesen megváltoztatta az élethez való hozzáállását. Most igyekszik három fontos dologra is felhívni az emberek figyelmét.

Visszatért a kómából, új életet kezdett

Három hétre kómába esett egy brit író, miután egy egyszerűnek tűnő fülgyulladás agyhártyagyulladást okozott nála. A 40 éves Daniel Harding egy este a barátaival szórakozott, majd másnap futni ment. Napokkal később összeesett, kórházba szállították, ahol az orvosok megállapították, hogy Danielnek agyhártyagyulladása van. Az agyhártyagyulladás kezelés nélkül néhány óra alatt halálos lehet. „Majdnem meghaltam… ilyenkor szó szerint 24 órád van hátra” – fogalmazott az író.

Daniel december 15-én lett beteg, kómában volt karácsonykor és szilveszterkor is. Az orvosok felkészítették a családját a legrosszabbra, ugyanis a kezdeti kezelésekre nem reagált. Végül három hétre kómába esett.

Azzal feküdtem le, hogy másnap felébredek… aztán, amikor magamhoz tértem, már új év volt. Azt hittem, meghaltam. Azt hittem, ez a halál

– idézte fel az ébredés pillanatát.

„Légy hálás, hogy élsz”

Az orvosok szerint a férfinak nem volt túl sok esélye az életben maradásra, ám végül túlélte a betegséget. A felépülés viszont nagyon nehezen ment. Öt hetet töltött a kórházban, ahol újra kellett tanulnia járni, beszélni és mozogni. „Meg kellett tanulnom újra járni, beszélni, mindent. Még most sem vagyok teljesen a régi” – mondta.

Harding a Lewis Oakley, Generation Uncharted podcastjában beszélt arról, hogy a betegség következményei teljesen megváltoztatták az élethez való hozzáállását. „Korábban száz mérföld per órás tempóban éltem az életem. Ez az egész arra tanított meg, hogy az élet rövid… és minden pillanatot meg kell becsülni.”

Az író számára a legnagyobb tanulság az volt, hogy nem szabad természetesnek venni az időt.

Ne gondold azt, hogy van még időd! Értékelj minden egyes pillanatot, értékeld az embereket magad körül, és légy hálás azért, hogy élsz!

– szólt a kómából visszatért férfi három tanácsa.