Ruszin-Szendi Romulusz szerint nem lehet háborúval riogatni, pedig ő csinálja ezt

A Tisza Párt folytatná a háborút, ahogy a brüsszeli elvárás diktálja. Ruszin-Szendi Romulusz szerint nem szabad háborúval riogatni, miközben ő maga beszélt arról, hogy minden fiatalt berántana katonának.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.20. 09:42
Ruszin-Szendi Romulusz Magyar Péter politika háború

A szomszédos háború veszélye nem egy kampányeszköz, hanem a rögvalóság. A kormány a brüsszeli akarattal ellenállva küzd azért, hogy a magyarok kimaradjanak és ne támogassák a háborút. Ruszin-Szendi Romulusz maga állította, hogy berántana mindenkit katonának, a Tisza Párt az Európai Parlamentben megszavazta a fegyverszállításokat. Ruszin-Szendi most mégis arról beszél, hogy háborúval nem szabad riogatni.

Ruszin-Szendi Romulusz szerint nem szabad háborúval riogatni, mégis ezt teszi
Ruszin-Szendi Romulusz már kifejezte, mit gondol a háborúról

Ruszin-Szendi Romulusz szerint nem lehet háborúval riogatni – na de ki rántaná be a fiatalokat katonának?

A Tisza Párt embere nemrégiben megjegyzést fűzött ahhoz a bejegyzéshez, amely a háború veszélyeire hívja fel a figyelmet. Szentkirályi Alexandra elmondta, hogy sokaknak, nem is olyan messze a magyar határtól, sajnos ez jelenti a valóságot.

A háborúval riogatni önmagában is felelőtlen - írja hozzászólásában Ruszin-Szendi Romulusz. A Tisza Párt embere ellen jelenleg is nyilvános rendezvényen elkövetett garázdaság bűntettének megalapozott gyanúja miatt folyik eljárás. A nyilvános fórumokon fegyverrel megjelent volt vezérkari főnök arról beszélt, hogy mindenkit berántana katonának. A kötcsei botránya után márciusban vádat emelhetnek ellene. 

Épp ez az a gondolkodás, amit a magyarok elutasíthatnak. Ruszin-Szendi Romulusz ugyanazt a háborús uszítást képviseli, amire a Nemzeti Petícióval nemet mondhatunk.

A Nemzeti Petíció kitöltésére március 23-ig van lehetőség

