Hullócsillagok és égi tánc: a Leonidák és a Hold különleges látványt ígérnek, ekkor nézz az égre

A Leonidák meteorraj minden év novemberében tér vissza, amikor a Föld keresztezi a Tempel–Tuttle üstökös por- és törmelékfelhőjét. A meteorok látszólag az Oroszlán (Leo) csillagkép irányából érkeznek, innen kapták nevüket. Idén a raj aktivitása a szokásosnál kissé erősebbnek ígérkezik: óránként akár 15 hullócsillagot is megfigyelhetünk, különösen a hajnali órákban, amikor a raj radiánsa magasabban áll az égen. Nézd meg az égi jelenségek részleteit!

Ne maradj le november 17.-én ezekről az égi jelenségekről! Fotó: Kós Zoltán / Svábhegyi Csillagvizsgáló- illusztráció

Leonidák meteorraj és a Hold–Spica együttállás - égi jelenség november 17.-én!

A Leonidák híresek arról, hogy időnként meteoráradatot produkálnak. 1966-ban, 1999-ben és 2001-ben például óránként több ezer hullócsillag ragyogta be az eget. Bár idén ilyen látványos kitörés nem várható, a jelenség így is lenyűgöző lehet, különösen sötét, fényszennyezéstől mentes helyszínről figyelve.

A csillaghullást kíséri egy másik ritka égi esemény is: november 18-án hajnalban a vékony, 8%-os holdsarló „találkozik” a Spica csillaggal a délkeleti égbolton. Reggel 5:30 körül a két égitest alig 2,2 fokos távolságban látszik majd egymástól, a látóhatár felett mintegy 12 fok magasan. Aki távcsővel figyeli, 5:17-kor megpillanthatja a HD 115080 jelű, 7 magnitúdós csillag kilépését is a Hold sötét oldala mögül – különleges élmény a hajnali derengésben.

Mizser Attila, a Polaris Csillagvizsgáló csillagásza szerint az idei megfigyelési feltételek nem biztos, hogy ideálisak lesznek, de derült időben kiváló élményben lehet részünk:

November 17-én tetőzik a Leonidák meteorraj, amely a Tempel–Tuttle-üstökös törmelékéből származik. A raj általában óránként néhány tucat meteort produkál, de időnként látványosabb aktivitás is előfordulhat. Ugyanezen az éjszakán figyelhető meg a Hold és a Spica (α Virginis) szoros égi együttállása, mintegy 3–4 fokos szögtávolságban

- meséli a szakember.

A megfigyelési körülményeket azonban a tartós köd- és felhőtakaró jelentősen ronthatja. Jelenleg 1000 méter felett tapasztalható csak tisztább légkör, így a magasabban fekvő, fényszennyezéstől mentes helyszínek kedvezhetnek a megfigyelőknek. Derült ég esetén mind a meteorraj, mind az együttállás kiváló lehetőséget kínál az amatőr csillagászoknak is a megfigyelésre és asztrofotózásra is

- teszi hozzá.