Már Aggteleknél is megjelent egy medve – megvacsorázott és aludt egy jót

Mint arról a Ripost is beszámolt, az elmúlt időszakban több helyen is jelezték: barnamedve kószál a környéken. Először Bükkalján tűnt fel egy mackó, akkor a Bükki Nemzeti Park azonnal jelezte is a turistáknak: figyelmesen járjanak, keljenek a környéken:

A Lucfalvánál felbukkanó mackó a kétéves bocsával jár-kel Fotó: Tények / TV2

A medve nem játék, a medvét kerülni kell. A medvével nem kell barátkozni, bármilyen korú is legyen. A bocsok közelében nagy valószínűséggel az anya is ott van. A legtöbb konfliktus az anyamedvékhez köthető

– írták.

Alig telt el pár nap, Lucfalva polgármestere is figyelmeztette a helyieket: egy anyamedve a bocsával kószál a környéken. Így kérte a lakókat és a túrázókat is, hogy fokozott figyelemmel járkáljanak az erdőkben:

– Lucfalva határában (Székesnél és a lucfalvai akácosban) medvét láttak. A túrázók, gombázók fokozott figyelemmel tartózkodjanak a területen – szögezte le. Sóshartyán polgármestere, Tóth Gabriella is figyelmeztette a lakókat, hogy településük határos Lucfalvával, így a medve gond nélkül felbukkanhat náluk is:

Medve több kilométert is megtesz naponta, illetve a szagokat nagyon távolról is megérzi, medvebocsát védi

– szögezte le.

Most egy harmadik, teljesen új helyen bukkant fel a medve: az Aggteleki Nemzeti Park információi szerint a déli határainak térségében fotózták le Kánó és Felsőtelekes települések között.

A medvék jó része Szlovákiából jön át élelemért Fotó: Google

Mint írták, egyáltalán nem ritka, hogy egy-egy mackó felbukkan Magyarországon, általában az étel reményében bóklásznak át a magyar határon:

– Magyarország területére időnként beérkező, kóborló medvék előszeretettel látogatják ezeket a vadászati létesítményeket. Ezt tette például az Iwo nevű, Lengyelországban jeladóval ellátott medve is, aki szintén ezen az útvonalon haladt el, és Rudabányát elérve egy tisztáson töltött el pár napot, mielőtt visszafordult. Ő Aggtelektől kb. 2 kilométerre délre hagyta el az országot – írták. Azt azonban elmondták, hogy a mostani barnamedvének a további mozgásirányáról nincs információjuk.

Kommentelők azonban jelezték: az állat a közeli Imola településnél is felbukkant, az ottani kamera azt is lekapta, ahogy a medve kedélyesen leheveredik aludni egyet.