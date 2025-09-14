Mindössze egy ujja mozog, de azzal dalszöveget írt Király Viktornak és Burai Krisztiánnak a gyógyíthatatlan beteg férfi

Két fajta ember létezik, aki feladja és aki nem. Csorba Dávid minden bizonnyal az utóbbiak közé tartozik. Pedig olyan sorsot szánt neki az ég, ami valóban embert próbáló. Kiskorában kiderült, hogy egy genetikai eredetű krónikus izomsorvadással született, ami gyógyíthatatlan. Ma már rendelkezésre állnak különféle génterápiák, amik lassítják a Duchenne-szindróma lefolyását, illetve jelenleg is zajlanak a kutatások, hogy megtalálják a betegség ellenszerét, de annak idején még nem voltak ilyen lehetőségek. Éppen ezért Dávid 8 éves korában lebénult, 20 éves kora óta pedig gépek tartják életben.

A Duchenne-szindróma miatt Dávid teljesen az ágyhoz kötve éli életét.

Fotó: Csorba Dávid/ Facebook

Csorba Dávid, vagy ahogy az interneten ismertté vált, a Testbe zárt férfi egy ritka genetikai eredetű izomsorvadásban szenved. A Duchenne-féle izomdisztrófia hatására az izmok fokozatosan leépülnek, míg a beteg teljesen elveszti mozgásképességét, de az alapvető életfunkcióit is. Dávid esetében a betegség sajnos előrehaladott, 33 évvel ezelőtt, amikor született, még nem volt semmiféle gyógymód.

Dávid teljesen az ágyhoz van láncolva, nyaktól lefelé teljesen lebénult, mindössze egy ujját tudja mozgatni, beszédképességét pedig egy életmentő gégemetszés következtében elvesztette.

Elképzelni sem lehet az érzést, milyen, amikor valakinek a teste ilyen szinten a saját börtöne. Dávid azonban úgy döntött nem engedi, hogy a betegség győzedelmeskedjen felette, állapotáról pedig kendőzetlen őszinteséggel mesél az interneten.

Nem hagyja, hogy a Duchenne-szindróma az útjába álljon

Időbe telt, mire Dávid elfogadta a betegségét, de amikor ez megtörtént, rájött, hogy a betegség sok mindent elvehet tőle, de az eszét, a fantáziáját és a kreativitását nem. Úgy döntött alkotni fog, és ahelyett, hogy elbújna a világ elől, kiáll és megpróbál minél több embert megszólítani, minél több mindenkivel megismertetni milyen az élet egy ilyen betegséggel.

Először megírt egy könyvet Négy fal között szabadon címmel, majd elindított egy TikTok csatornát, ahol a mesterséges intelligenciának hála sikerült újra megszólalnia.

Dávid először egy írott szöveget visz be a gépbe, majd a mestersége intelligencia segítségével a fotójára rákerült az arc- és szájmozgás, mintha Dávid beszélne.