Mindössze egy ujja mozog, de azzal dalszöveget írt Király Viktornak és Burai Krisztiánnak a gyógyíthatatlan beteg férfi

"Ez most egy szívből jövő ajándék azoknak, akik tényleg kíváncsiak rám és arra, amit létrehozunk. Köszönöm, hogy velem vagytok ezen az úton." Dávid nem hagyja, hogy a Duchenne-szindróma legyőzze, folyton csinál valamit, most épp zenét írt Király Viktornak és Burai Krisztiánnak.
Két fajta ember létezik, aki feladja és aki nem. Csorba Dávid minden bizonnyal az utóbbiak közé tartozik. Pedig olyan sorsot szánt neki az ég, ami valóban embert próbáló. Kiskorában kiderült, hogy egy genetikai eredetű krónikus izomsorvadással született, ami gyógyíthatatlan. Ma már rendelkezésre állnak különféle génterápiák, amik lassítják a Duchenne-szindróma lefolyását, illetve jelenleg is zajlanak a kutatások, hogy megtalálják a betegség ellenszerét, de annak idején még nem voltak ilyen lehetőségek. Éppen ezért Dávid 8 éves korában lebénult, 20 éves kora óta pedig gépek tartják életben.
Csorba Dávid, vagy ahogy az interneten ismertté vált, a Testbe zárt férfi egy ritka genetikai eredetű izomsorvadásban szenved. A Duchenne-féle izomdisztrófia hatására az izmok fokozatosan leépülnek, míg a beteg teljesen elveszti mozgásképességét, de az alapvető életfunkcióit is. Dávid esetében a betegség sajnos előrehaladott, 33 évvel ezelőtt, amikor született, még nem volt semmiféle gyógymód.
Dávid teljesen az ágyhoz van láncolva, nyaktól lefelé teljesen lebénult, mindössze egy ujját tudja mozgatni, beszédképességét pedig egy életmentő gégemetszés következtében elvesztette.
Elképzelni sem lehet az érzést, milyen, amikor valakinek a teste ilyen szinten a saját börtöne. Dávid azonban úgy döntött nem engedi, hogy a betegség győzedelmeskedjen felette, állapotáról pedig kendőzetlen őszinteséggel mesél az interneten.
Időbe telt, mire Dávid elfogadta a betegségét, de amikor ez megtörtént, rájött, hogy a betegség sok mindent elvehet tőle, de az eszét, a fantáziáját és a kreativitását nem. Úgy döntött alkotni fog, és ahelyett, hogy elbújna a világ elől, kiáll és megpróbál minél több embert megszólítani, minél több mindenkivel megismertetni milyen az élet egy ilyen betegséggel.
Először megírt egy könyvet Négy fal között szabadon címmel, majd elindított egy TikTok csatornát, ahol a mesterséges intelligenciának hála sikerült újra megszólalnia.
Dávid először egy írott szöveget visz be a gépbe, majd a mestersége intelligencia segítségével a fotójára rákerült az arc- és szájmozgás, mintha Dávid beszélne.
A TikTok csatornája mellett a YouTube csatornáját is folyamatosan fejleszti, itt indította el a Kijárat a szobából című podcast műsorát is, aminek első vendége Király Viktor volt. Dávid itt is segítségül hívta a mesterséges intelligenciát.
Dávid legújabban a zeneszerzésben találta meg magát. Pár éve ismerkedett meg Burai Krisztiánnal, a podcast műsor óta pedig Király Viktorral is jó kapcsolatot ápol. Úgy döntött ír nekik egy dalszöveget. Burai végül megzenésítette, Király pedig elénekelte.
Nekem ez hatalmas megtiszteltetés, mert ők ketten nemcsak kivételes előadók, hanem szívből alkotó emberek is. Nem volt könnyű út idáig, de őszintén mondom, minden pillanatért megérte. Ez nem csak egy dal lett számomra, hanem egy darab belőlem az érzéseimmel, a történetemmel
— írta Dávid a dal elkészülte után.
