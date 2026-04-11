„Salma Hayek fiatalon” – Singh Viki elképesztően szexire vette a figurát
Az énekesnő különleges videóval készül. Singh Viki tűzbe hozta a rajongókat.
Izgalmas dolgot jelentette be az énekesnő a közösségi média oldalán. A gyönyörű hangú Singh Viki egy új projektre készül, ami egyértelműen azonnal felkeltette a rajongók figyelmét. Kiderült: nem mindennapi módón valósítja meg az ötletét, és nem is akármilyen helyszínen.
Singh Viki dögös képpel jelentette be új projektjét
A tehetséges énekesnő új és rendkívül izgalmas projekttel készül, azonban ez most minden eddiginél érdekesebbnek ígérkezik. Ugyanis az énekesnő megosztotta követőivel, hogy egyedül a mobiltelefonjával valósítja meg az ötletét, méghozzá a hátsó kertjében lévő susnyásban. A helyszín nem mondható éppen megszokottnak, de az énekesnő által megosztott fotó egyértelműen felkeltette mindenki figyelmét.
Öreganyátok megőrült és klipet forgat a hátsókerti susnyásban… (egyedül…egy telefonnal. ) Valami készül
– írta az énekesnő a bejegyzése alá.
Singh Viki a megosztott képen talpig feketében pózol, egy mélyen dekoltált, rövid ruhát választott a kliphez, amire egy bőrkabát is került, és még egy szexi neccharisnyával is feldobta a szettet. A háttérben pedig a már említett susnyás és egy piros bársony fotel kapott helyet.
A kommentszekciót pillanatok alatt elárasztották a rajongók kommentjei: „Salma Hayek fiatalon" – írta az egyik követő.
Az énekesnő azt is elárulta a kommentek között, hogy a projekt valójában képanyag egy versfeldolgozáshoz a közösségi média platformokra, de úgy gondolja, hogy ha valami nagyobb lesz az elképzeléséből, akkor megpróbálja feltölteni a népszerű zenei-streaming szolgáltató oldalára is.
Ne maradj le Singh Viki legújabb izgalmas képéről:
Hírlevél-feliratkozás
