Üzenetet kaptál az Instagramtól? Mindent elveszíthetsz, ha válaszolsz rá!
Újabb aljas trükkel támadnak a hackerek. Ezúttal az Instagram-fiókok kerültek veszélybe.
Havi kétmilliárd aktív felhasználóval, vagy legalábbis fiókkal büszkélkedhet az Instagram, ami a mai napig az egyik legnagyobb közösségi platform. Nem csoda, hogy a hackerek, kiberbűnözők is folyamatosan vadásznak a közösségi oldal felhasználóira.
A hackerek számtalan módszert alkalmazhatnak arra, hogy átvegyék az Instagram-fiókunkat: vírusos böngésző-bővítményektől kezdve a mesterséges intelligencia támogatásával véghez vitt támadásokon át egészen a szofisztikált adathalász-támadásokig rengeteg lehetőségük van – ugyanakkor kétségtelenül egyik sem olyan eredményes, mintha hátradőlnek, és engedik, hogy a felhasználó "végezze el a piszkos munkát" helyettük. Sajnos akármennyire is furcsának hat, még az online csalások többsége még mindig azért olyan sikeres, mert mi, felhasználók nem vagyunk elég körültekintők. Kapkodunk, gondolkodás nélkül kattintunk egy-egy váratlan üzenetre, felugró ablakra, levélben érkezett, ismeretlen bővítményre, bármire.
A módszer folyamatosan változik, de a lényeg mindig ugyanaz: behúznak minket a csőbe.
Váratlan üzenet az Instagramtól: változtass jelszót! Igen, átverés!
Az egyik rendkívül gyakori trükk éppen a hackerektől való félelmünkre épít. Érkezhet ez figyelmeztetés formájában, mondván, vírusos lett a telefonunk, de egy kattintással megszabadulhatunk a vírustól (mondanunk sem kell: épp ez az a bizonyos kattintás, amivel átadjuk az okoseszközünket a kiberbűnözőknek), vagy – ahogy az Instagram-felhasználók mostanában tapasztalhatták – egy üzenet formájában magától az Instagramtól, mely arra szólít fel minket: kattintsunk azonnal, és állítsuk helyre a jelszavunkat. Sajnos sokan reflexből kattintanak is, és már meg is történt a baj.
A szakértők legfontosabb tanácsa: bárhonnan, bármilyen váratlan üzenetet is kapjunk, soha ne reagáljunk rá azonnal!
Vegyünk egy mély levegőt, olvassuk el az üzenetet részletesen, valamint gondoljuk át, valóban vonatkozhat-e ránk mindez, vagy pedig csak bűnözők akarnak kicsalni belőlünk kattintást.
Jelen esetben egy jelszóvisszaállító üzenetet kapott rengeteg felhasználó, melyben szerepel is: ha nem mi kértük a visszaállítást, ne csináljunk semmit, ne kattintsunk, és továbbra is használni tudjuk az eddigi jelszavunkat. Azaz: maga az üzenet is kiemelte, hogy nem kötelező lépnünk. Van, hogy a hackerek nem hagynak ilyen "szöveges kiskaput".
A biztonságtechnikai szakemberek kiemelik:
- Ha jelszót szeretnénk változtatni bármilyen felületen (vagy jelszóváltoztatásra szólítottak fel minket), azt soha ne valamilyen linkre kattintva tegyük meg, hanem lépjünk be az adott felületre, alkalmazásba, és ott állítsunk be új jelszót – így garantálhatjuk, hogy nem leszünk valamiféle adathalász átverés áldozatai.
- Minden felületünkön egyedi jelszónk legyen, hogy ha az egyik hackerek kezére is kerülne, azzal ne veszítsünk el minden mást is. A hackerek ugyanis gyakran végigpróbálják a megszerzett jelszókat minden felületünkön – sokan ugyanis kényelemből egy jelszót használnak szinte mindenhová.
- Végezetül állítsunk be mindenütt kétlépcsős azonosítást vagy passkey-alapú belépést!
