Üzenetet kaptál az Instagramtól? Mindent elveszíthetsz, ha válaszolsz rá!

Havi kétmilliárd aktív felhasználóval, vagy legalábbis fiókkal büszkélkedhet az Instagram, ami a mai napig az egyik legnagyobb közösségi platform. Nem csoda, hogy a hackerek, kiberbűnözők is folyamatosan vadásznak a közösségi oldal felhasználóira.

Most épp az Instagram-felhasználókat támadják a hackerek Fotó: Pexels

A hackerek számtalan módszert alkalmazhatnak arra, hogy átvegyék az Instagram-fiókunkat: vírusos böngésző-bővítményektől kezdve a mesterséges intelligencia támogatásával véghez vitt támadásokon át egészen a szofisztikált adathalász-támadásokig rengeteg lehetőségük van – ugyanakkor kétségtelenül egyik sem olyan eredményes, mintha hátradőlnek, és engedik, hogy a felhasználó "végezze el a piszkos munkát" helyettük. Sajnos akármennyire is furcsának hat, még az online csalások többsége még mindig azért olyan sikeres, mert mi, felhasználók nem vagyunk elég körültekintők. Kapkodunk, gondolkodás nélkül kattintunk egy-egy váratlan üzenetre, felugró ablakra, levélben érkezett, ismeretlen bővítményre, bármire.

A módszer folyamatosan változik, de a lényeg mindig ugyanaz: behúznak minket a csőbe.