Nincsenek szavak: Gépekkel tartották életben a kismamát, hogy megszülethessen gyermeke

A fiatal lány családja rendkívül nehezen viselte az elmúlt hónapokat.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.12.04.
tragédia életveszély kórház

A család tehetetlenül nézte végig, ahogy az orvosok életben tartották a kismamát. A 31 éves Adriana Smith-t születendő gyermeke miatt tartották életben, amelyet Georgia állam abortusz törvényei szerint kellett megtenni.

alt=Az orvosok életben tartották a kismamát, akit agyhalottnak nyilvánítottak súlyos kómába esése után
Az orvosok életben tartották a kismamát, akit agyhalottnak nyilvánítottak súlyos kómába esése után / Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Abortusztörvény miatt életben tartották a kismamát

Az  atlantai Adriana-t agyhalottnak nyilvánították, miközben életben tartó gépeken volt hónapokig. Az orvosok tudták, hogy nem fog magához térni soha, mégis életben kellett tartani, hogy a babát a császármetszéshez szükséges fejlődési szintig hordhassa. 

Még idén februárban a fiatal nő orvosi vészhelyzet okán kórházba került, majd néhány hónappal később agyhalottnak nyilvánították. Egy hét éves kisfiú, Chase édesanyjaként és 9 hetes terhesen került halálos állapotba, ami miatt a georgiai szívdobbanás-törvény értelmében az orvosoknak kötelességük volt életben tartani a magzat megőrzése érdekében.

Nem volt beleszólásunk sem a gyermekét hordozó élettelen testébe, sem a magzat sorsába

- írta a család a GoFundMe-oldalon.

Adriana fia, a kis Chance júniusban koraszülöttként 820 grammal jött világra császármetszéssel, majd újszülött intenzív osztályra került. A legfrissebb információk szerint szépen növekszik a baba, de fejletlen tüdeje miatt további egészségügyi segítségre szorul - írja az UNILAD.

Ugyanabban a hónapban Adrianát levették az életben tartó gépekről, és a család eltemethette őt.

Georgia állam magzati személyiségjogi törvényei azt is kimondják, hogy a fogantatás pillanatától kezdve a magzat teljes jogú személynek minősül.

 

