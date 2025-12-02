"Rosszkor volt rossz helyen": Az ámokfutó egy születésnapi zsúron gyilkolta meg a gyerekeket

Születésnapi bulin lett gyilkosság áldozata az a 14 éves Amari Peterson, aki rosszkor volt rossz helyen Kaliforniában. A parti alatt, amelyen nagyjából száz fő vett részt tömeges lövöldözés tört ki, miközben épp a torta felvágására készültek. A bulit egy kétéves kislány megünneplésére rendezték. Ő szintén megsérült a tragédia során, amely miatt összesen 11 ember szorult orvosi ellátásra. Amarin kivül további két gyermek és egy felnőtt hunyt el. A hatóságok jelenleg is körözik az elkövetőt, aki szökésben van.

Születésnapi bulin hunyt el a 14 éves. Fotó: GoFundMe

Születésnapi bulin történt a tragédia

Amari nagynénje, Aresha Mosley így fogalmazott a hirtelen jött veszteségüket követően:

Imádta a sportot. Amerikai focizott, kosárlabdázott, testvér volt, fiú és unokaöcs. Terveket szövögetett és már most a számára megfelelő főiskolákat nézegette. Az egyetlen hiba, amit ez az édes fiú elkövetett, az volt, hogy rossz időben volt rossz helyen. Egyszerűen csak gyerek volt egy gyerekzsúron

- fogalmazott egy adománygyűjtő oldalon, ahol a tini temetési költségeinek összegyűjtésével szeretne enyhíteni Amari szülein, gyászuk közepette. Kiemelte, a család kétségbeesve keresi a válaszokat a tragédiára:

Egyetlen szülőnek sem kellene soha eltemetnie a saját gyermekét. Egyetlen családnak sem kellene születésnapi ünneplésből temetés szervezésébe átváltania. Amari egy ragyogó, szeretett, ígéretes fiatal volt, akinek az életét túl korán oltotta ki egy értelmetlen erőszakcselekmény.

Az események után a szülinapos kislány anyja, Patrice Williams így nyilatkozott:

Teljesen váratlan volt. Nem tudom, mi történt, még mindig teljesen sokkos állapotban vagyok. A tetteseknek börtönben a helye. Pokolra valók. Sajnálom, de ez egyszerűen nem tisztességes. Ez egy gyerekzsúr volt

- idézte őt a Mirror.