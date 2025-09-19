"Van fejhallgatóm": Kitálaltak a sziámi ikrek a szexuális életükről

A sziámi ikrek, Carmen és Lupita Andrade most 25 évesek, és Mexikóban születtek. Mindig is különleges figyelmet kaptak – de most Carmen férjével, Daniel McCormackkal együtt meséltek házasságról, félreértésekről és a tolakodó kérdésekről.

A sziámi ikrek Carmen és Lupita Andrade rengeteg negatív kritikát kapnak az életük során Fotó: Facebook

A sziámi ikrek egyikének férje

Carmen, az egyik iker, és párja Daniel 2024 októberében, egy bensőséges szertartáson kötötték össze életüket Connecticutban. A házaspár azonban azóta számtalan előítélettel szembesült. „Nem értem, miért kell az embereknek a magánéletemről tudniuk ahhoz, hogy embernek lássanak” – mondja Carmen. Lupita hozzátette: „Sokan megkérdezik, hogy szerelmes leszek-e valaha Danielbe. Ő nekem olyan, mint egy testvér.”

Az ikrek a bordák, a keringési rendszer, valamint az emésztő- és reproduktív szervek egy részét közösen használják, de külön szívük, tüdejük és gyomruk van. Az orvosok korábban figyelmeztették őket: a szétválasztás életveszélyes lenne, ezért együtt döntöttek a közös élet mellett.

Carmen és Daniel kapcsolatát sokan támadják: egyesek szerint férje „biztos megcsalja”, vagy csak „a pénzért van vele”. Carmen nevetve reagál: „Nincs is pénzem.” YouTube-csatornájuk ugyan több mint 256 ezer feliratkozóval fut, de elmondásuk szerint ez csak kiegészítő bevételt jelent – a megélhetésért így is heti 50 órát dolgoznak. - írja a People magazin.

A házasságuk alapja a tisztelet. Carmen elmondta: mindig figyel arra, hogy nővére, Lupita komfortosan érezze magát, akár az intimitásról, akár a mindennapokról van szó. „Ha ő valamiben nem érzi jól magát, egyszerűen tiszteletben tartjuk” – mondja. Lupita pedig úgy fogalmaz: „Van telefonom és fejhallgatóm, nem érdekel.”

A kapcsolatuk egy randialkalmazáson kezdődött 2020-ban. Lupita volt az, aki bíztatta Carmént, hogy adjon esélyt Danielnek, aki elsőként a kutyájuk felől érdeklődött. „Őszinte, vicces és állatbarát – rögtön tudtam, hogy különleges” – mondja Carmen. Bár az életük tele van kihívásokkal, az ikrek igyekeznek pozitív üzenetet közvetíteni. „Nem kell félni vagy haragudni a különbözőségekre” – mondja Carmen. Lupita pedig hozzáteszi: „Egyszerűen el kell fogadni és továbblépni.”