T. Danny félmeztelenül edzett a jégen - ettől elolvadsz

Visszatérés a drogbotrány után: T. Danny éppen edz, amelyről az Instagram-oldalán közölt képeket és egy videót, nem mindennapi helyzetben. A követők odáig és vissza vannak a bejegyzésétől.

T. Danny meglepte rajongóit a visszatéréssel

Fotó: Dorko/hot! magazin

A visszatérés, avagy T. Danny jeges edzése

A testmozgás rendkívül fontos a hosszabb élet, és az egészsége életmód megtartásának érdekében. Arról pedig nem is beszélve, hogy mennyi pozitív hatása van annak, ha egy kicsit átmozgatjuk a szervezetünket. T. Danny is így tett, aki egy kicsit extrémebb változatban mutatta meg, ő hogyan is edz a téli időjárásban.

Az énekes az Instagramra töltött fel néhány képet és egy videót arról, hogy miként oldja meg a téli edzéseket. A bejegyzésben látható, ahogy az énekes mindössze csak egy nadrágot visel a mínuszban, és a jégpáncél tetején áll, majd a videóban bemutatja, hogy milyen is a tökéletes fekvőtámasz. Természetesen, ahogy az megszokott, a kommentszekcióban azonnal beindultak a követők, és mindenki biztatta a sportoló énekest. Van aki épp arról érdeklődött, hogy mikor lesz Aréna koncert? S amíg erre a kérdésre megkapjuk a választ, a várakozás ideje alatt T. Danny szórakoztat minket legújabb Instagram-posztjával: