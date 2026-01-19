RETRO RÁDIÓ

T. Danny félmeztelenül edzett a jégen - ettől elolvadsz

A testmozgás minden évszakban fontos. T. Danny visszatérése a láthatáron?

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.19. 05:30
T. Danny edzés visszatérés

Visszatérés a drogbotrány után: T. Danny éppen edz, amelyről az Instagram-oldalán közölt képeket és egy videót, nem mindennapi helyzetben. A követők odáig és vissza vannak a bejegyzésétől.

T. Danny meglepte rajongóit a visszatéréssel
T. Danny meglepte rajongóit a visszatéréssel
Fotó: Dorko/hot! magazin

A visszatérés, avagy T. Danny jeges edzése

A testmozgás rendkívül fontos a hosszabb élet, és az egészsége életmód megtartásának érdekében. Arról pedig nem is beszélve, hogy mennyi pozitív hatása van annak, ha egy kicsit átmozgatjuk a szervezetünket. T. Danny is így tett, aki egy kicsit extrémebb változatban mutatta meg, ő hogyan is edz a téli időjárásban.  

Az énekes az Instagramra töltött fel néhány képet és egy videót arról, hogy miként oldja meg a téli edzéseket. A bejegyzésben látható, ahogy az énekes mindössze csak egy nadrágot visel a mínuszban, és a jégpáncél tetején áll, majd a videóban bemutatja, hogy milyen is a tökéletes fekvőtámasz. Természetesen, ahogy az megszokott, a kommentszekcióban azonnal beindultak a követők, és mindenki biztatta a sportoló énekest. Van aki épp arról érdeklődött, hogy mikor lesz Aréna koncert? S amíg erre a kérdésre megkapjuk a választ, a várakozás ideje alatt T. Danny szórakoztat minket legújabb Instagram-posztjával:  

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu