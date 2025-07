Bármelyik pillanatban meglehet Vajna Timi kislánya!

Most már tényleg nem kell sokat várni, hogy a csöppség világra jöjjön. Egy ország várja lélegzet-visszafojtva a kismama és a kislánya találkozását.

Kórházi hálóingben, takarók közül posztolt a kismama. Fotó: @timeavajna

Insta-sztorijában kórházi lepedők közül néz a kamerába, az egyik fotón pedig kompressziós harisnyában látható, sőt még egy infúziós cső is látszik. A képhez ezt írta: "kórházi szett".

A képhez ezt írta: "kórházi szett". Fotó: @timeavajna

Ezek után bármelyik percben megjelenhet a hír, ahogy kezében tartja várva-várt kislányát.

Ráthonyi-Palácsik Tímea Amerikában hozza világra második gyermekét. Az első is nemrégen, de béranya segítségével született. Timi sokáig várt új házasságában a gyermekáldásra, erről sokszor beszámolt közösségi oldalán nők sokaságának adva tanácsokat és immár hitet is, hiszen szinte akkor esett teherbe, amikor már le is mondott róla - írja a BOON.

Most végre vele együtt várhatjuk a felemelő pillanatot, ahogy magához öleli kislányát.