Lövöldözés a Fehér Házi Tudósítók Vacsorája: Donald Trumpot még ki tudták menekíteni

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.26. 05:52
 Lövések dördültek el Washingtonban a hagyományos Fehér Házi Tudósítók Vacsorája rendezvényen, amelyen Donald Trump elnök és az adminisztráció számos tagja is részt vett szombaton. A helyszíni beszámolók szerint a kiemelt személyek védelméért felelős Titkos Szolgálat őrizetbe vette a gyanúsítottat.

US President Donald Trump speaks in Washington D.C
Fotó: Anadolu via AFP

Az eseményt egy washingtoni szálloda báltermében rendezték kiemelt biztonsági intézkedések mellett. A zsúfolt teremből, ahol több száz vendég tartózkodott, a lövések eldördültét követően az adminisztráció tagjait és a védett személyeket azonnal kimenekítették, a vendégeket később evauálták.

Donald Trump elnök nem sokkal később közösségi oldalán bejelentette, hogy az eseményt egy későbbi időpontban tartják meg, szavai szerint 30 napon belül. A Truth Social-on megjelent beszámolója szerint ő azt javasolta, folytassák a vacsorát, de hozzátette, mindenben eleget tesz a rendvédelmi szervek iránymutatásának. Egyben elismerését fejezte ki a Titkos Szolgálat és a hatóságok munkájáért, és megerősítette, hogy az elkövető őrizetben van.

A Fehér Házi Tudósítók Vacsoráját minden évben megrendezik, Donald Trump első alkalommal vett volna részt, és a tervek szerint beszédet mondott volna.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
