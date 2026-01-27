RETRO RÁDIÓ

Eltűnt Mick Jagger rokona - kétségbeesetten keresi a családja

A rocklegenda unokájának élettársát, Alexander Keyt eltűntként jelentették, miután pénteken nyoma veszett Cornwallban. A rendőrség közlése szerint utoljára egy kocsmában látták körülbelül 14:20-kor.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.27. 09:30
jade jagger mick jagger cornwall rendőrség eltűnt

Mick Jagger családja kétségbeesett kutatásba kezdett a zenész unokájának élettársa után, akit eltűntként tartanak nyilván. A 37 éves Alexander Keyt péntek délután látták utoljára Boscastle-ben, Cornwall megyében.

A rendőrség keresi Mick Jagger unokájának élettársát
A rendőrség keresi Mick Jagger unokájának élettársát Fotó: freepik.com / Illusztráció

Eltűnt Mick Jagger unokájának élettársa

Alexander a rocklegenda Mick Jagger 33 éves unokájának Assisinek a partnere, akivel két közös gyermekük is van. a szakácsként dolgozó férfi eltűnését szombat este jelentették be a rendőrségen, ami sürgős nyilvános felhívást eredményezett. A hatóság közlése szerint Alexander Key pénteken 14:20-kor tartózkodott a helyi pubban. 

Assisi édesanyja, a 54 éves ékszertervező Jade Jagger, hétfőn a közösségi médiában osztotta meg a rendőrségi felhívást követőivel, és képeket tett közzé Alexanderről. A rendőrség leírása szerint Alexander közepes testalkatú, világos, peroxidszőke haja van, és általában élénk színű ruházatot visel. 

A rendőrség közölte, hogy egyre nagyobb aggodalommal figyelik Alexander jólétét, miközben a keresés és az adatgyűjtés továbbra is zajlik Boscastle térségében. A látványos kikötőjéről és sziklafal menti sétányairól ismert tengerparti falu egész évben vonzza a látogatókat, azonban a téli hónapokban különösen veszélyes lehet.

Assisi a Rolling Stones 82 éves frontemberének, Mick Jaggernek a legidősebb unokája, Jade és korábbi partnere, Piers Jackson képzőművész lánya. Assisi és Alexander Cornwallban élnek, ahol két lányukat nevelik: a 11 éves Ezrát és a hatéves Romyt.- számolt be róla a Daily Star.

 

