Rolling Stones-stílusban ünnepelt Mick Jagger – még a rendőrség is kiérkezett

Mick Jagger stílusosan ünnepelte meg 82. születésnapját egy londoni A-listás partin, amely privát vacsorával kezdődött Kensington Roof Gardensben, majd egy éjszakai klubban, a The Rex Roomsban folytatódott Chelsea-ben. A bulira külön partibuszokkal érkeztek a vendégek, köztük Jagger legközelebbi barátai és családtagjai.

Mick Jagger stílusosan ünnepelt Fotó: AFP

A Rolling Stones frontembere menyasszonyával, Melanie Hamrickkel jelent meg, kézen fogva léptek be az épületbe. Melanie fekete miniruhát és magas sarkút viselt, vidáman nyújtotta ki a nyelvét a fotósoknak, míg Jagger elegáns fekete öltönyt és fehér inget választott az alkalomra. Mint írják,

Jagger remekül illeszkedett a hangulathoz fekete öltönyével és fehér ingével, csak mosolygott, miközben legközelebbi barátai és családtagjai vették körül.

Az eseményt több híresség is megtisztelte jelenlétével, köztük volt zenésztársa, Ronnie Wood és felesége, Sally Humphreys. Ronnie egy világos zakó alatt élénk kék inget viselt, és egy piros ajándéktáskát cipelt „Happy Birthday” felirattal. Sally virágos piros ruhában érkezett – írja a Mirror.

A vendégek között ott volt Georgia May Jagger is, Mick és Jerry Hall közös lánya, valamint maga Jerry Hall, aki annak ellenére jelent meg, hogy már Jagger exfelesége. Mindketten elegáns fekete ruhát viseltek. Elizabeth Jagger is feltűnt a helyszínen. A buli nem volt teljes Gallagher nélkül sem – Liam Gallagher két fia, Gene és Lennon is jelen volt. Bár a Britpop banda tagjai nem vettek részt az afterpartin, a jelenlévők így is hajnal 4-ig mulattak. Gene „kept a low profile”, fejét lehajtva, barátnője pedig eltakarva arcát érkezett.

A mulatság során állítólag rendőrt is hívtak, miután egy kisebb szóváltás alakult ki a biztonsági személyzetnél az épület előtt.

Nemrégiben az is napvilágot látott, hogy a Rolling Stones új albumon dolgozik. A hírek szerint Mick Jagger, Keith Richards és Ronnie Wood április óta a londoni Metropolis Studiosban rögzítenek, több mint egy tucat dal áll már készen. A visszatérő európai turné terveit ugyan elvetették, de a 25. stúdióalbum kiadásáról már folynak a tárgyalások.