Arne Slotnak komoly döntéssel kell szembenéznie, Szoboszlairól van szó

Ismerős feladatot bízhat Szoboszlai Dominikra a vasárnapi Manchester United-Liverpool Premier League-mérkőzésen (16:00, tv: Spíler 1) Arne Slot vezetőedző. Mohamed Szalah sérülése miatt a 25 éves magyar középpályás visszakerülhet a pálya jobb szélére.

Manchester United-Liverpool: Szoboszlai helyettesíti Szalaht?

A Liverpool Echo tekintett előre azokra a változtatásokra, amelyeket Arne Slot eszközölhet a Manchester United ellen. Mivel ebben a szezonban már nincs több hétközi mérkőzése a Liverpoolnak, a holland szakembernek rotálnia nem kell, sérülések viszont hátráltatják a csapatösszeállítást.

A Crystal Palace ellen Mohamed Szalah dőlt ki, akinek a pótlása okozza most a legnagyobb fejtörést. Az elmúlt két találkozót Jeremie Frimpong fejezte be az egyiptomi helyén, de amikor a 33 éves támadó az Afrikai Nemzetek Kupáján szerepelt, akkor Szoboszlai Dominik játszott a legtöbbször a jobb szélen – így a 25 éves középpályás jó eséllyel pályázik arra, hogy a Manchester United ellen ismét ő helyettesítse Szalaht.

Főleg, hogy Szoboszlai utóbbi két alkalommal is védekező középpályás volt, előbb Ryan Gravenberch, majd Alexis Mac Allister párjaként, márpedig hármójuk közül csak ketten játszanak majd visszavontabb szerepkörben. Ha pedig a magyar játékos a jobb szélen kapna feladatot, akkor a holland és az argentin is újra a kezdőcsapat tagja lehetne.

További kérdéseket vet még fel a kapusposzt, ahol a Crystal Palace elleni bajnokihoz hasonlóan Freddie Woodman kezdhet, ha Alisson Becker továbbra sem lesz százszázalékos. A jobbhátvéd poszton Joe Gomez válthatja Curtis Jonest, míg a másik oldalon Kerkez Milos dolgozik azon, hogy visszaszerezze a helyét Andy Robertsonnal szemben. Egy sorral feljebb úgy látszik, Cody Gakpo kiszorította Rio Ngumohát, elöl pedig Hugo Ekitiké sérülése miatt továbbra is Alexander Isak játszik majd.