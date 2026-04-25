Szoboszlai Dominik arcára kiült az aggodalom, Szalah tekintete mindent elárul
Sérülés miatt le kellett cserélni Mohamed Szalah-t. A Liverpool-Crystal Palace lehetett az utolsó mérkőzése az Anfielden.
Könnyen lehet, hogy a szombati Liverpool-Crystal Palace (3-1) volt Mohamed Szalah utolsó mérkőzése az Anfielden. Mint ismert, az egyiptomi támadó már korábban bejelentette, hogy a szezon végén távozik a klubtól – játéka viszont kérdésessé vált a bajnoki hajrára.
Liverpool-Crystal Palace: Mohamed Szalah megsérült
Mohamed Szalah egy óra játék után, egy ütközést követően kapott a combjához a Crystal Palace elleni meccsen. Több csapattársa, köztük jó barátja, Szoboszlai Dominik arcára is kiült az aggodalom, és azonnal arról érdeklődtek az egyiptomi támadónál, hogy mit érez, mekkora a baj.
Szalah végül nem tudta folytatni a játékot, és könnybe lábadt szemekkel, vastaps közepette hagyta el a pályát. Könnyen lehet, hogy benne is átfutott a gondolat, ez lehetett az utolsó fellépése az Anfielden.
Újabb győzelem és újabb sérülés. Ez a szezonunk. Korai lenne még bármit is mondani, de ismerjük Mót, hogy milyen nehéz számára lejönni a pályáról. Az, ahogy elhagyta a gyepet, sokat elárul, de meg kell várnunk, mennyire súlyos a helyzet
– idézi a Liverpool Echo Arne Slot vezetőedző mérkőzés utáni szavait.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre