Szoboszlai Dominik arcára kiült az aggodalom, Szalah tekintete mindent elárul

Sérülés miatt le kellett cserélni Mohamed Szalah-t. A Liverpool-Crystal Palace lehetett az utolsó mérkőzése az Anfielden.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.25. 19:10
Könnyen lehet, hogy a szombati Liverpool-Crystal Palace (3-1) volt Mohamed Szalah utolsó mérkőzése az Anfielden. Mint ismert, az egyiptomi támadó már korábban bejelentette, hogy a szezon végén távozik a klubtóljátéka viszont kérdésessé vált a bajnoki hajrára.

Fotó: Gareth Copley / Getty Images

Liverpool-Crystal Palace: Mohamed Szalah megsérült

Mohamed Szalah egy óra játék után, egy ütközést követően kapott a combjához a Crystal Palace elleni meccsen. Több csapattársa, köztük jó barátja, Szoboszlai Dominik arcára is kiült az aggodalom, és azonnal arról érdeklődtek az egyiptomi támadónál, hogy mit érez, mekkora a baj.

Szalah végül nem tudta folytatni a játékot, és könnybe lábadt szemekkel, vastaps közepette hagyta el a pályát. Könnyen lehet, hogy benne is átfutott a gondolat, ez lehetett az utolsó fellépése az Anfielden.

Újabb győzelem és újabb sérülés. Ez a szezonunk. Korai lenne még bármit is mondani, de ismerjük Mót, hogy milyen nehéz számára lejönni a pályáról. Az, ahogy elhagyta a gyepet, sokat elárul, de meg kell várnunk, mennyire súlyos a helyzet

– idézi a Liverpool Echo Arne Slot vezetőedző mérkőzés utáni szavait.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
