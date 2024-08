"Boldogan segítek az új magyar űrhajósoknak!" - 75 éves Farkas Bertalan, az első magyar, aki megjárta a világűrt

Önkéntes alapon lehetett jelentkezni a válogatásra és engem is beválogattak. Mondtam a családnak — a szüleimnek és a feleségemnek, hiszen akkor a kislányom még olyan kicsi volt, hogy fel sem fogta —, hogy ha már egyszer rajta vagyok a listán, legalább hadd próbáljam meg, hiszen ez óriási kihívás az ember életében. Először nem örültek neki, de aztán elfogadták. Aztán valahogy fönt maradtam a rostán. Mindig mondtam is, hogy na, majd most fogok kiesni, na, majd a következő teszt során... Aztán végül nem estem ki. A család szerencsére kint lehetett velem Csillagvárosban, ami óriási dolog, hisz volt egy háttér, ami iszonyú fontos.