75 éves lett az első magyar űrhajós - Te tudod, mikor járt a Földön kívül?

Vasárnap ebben a kerületben kezdődik a lomtalanítás

Augusztus 4-én kezdődik a lomtalanítás a XV. kerületben, ami egészen augusztus 15-ig tart majd. Ez nem azt jelenti, hogy a kerületben két héten át bármikor ki lehet helyezni a feleslegessé vált lomokat! Azt, hogy melyik utcában, mikor lesz pontosan a lomtalanítás, a lomkikészítési időpontok térképén, illetve a postaládákba dobott szórólapokon lesz feltüntetve. Aki más időpontban, illetve este 6 előtt teszi ki a lomokat, az szabálysértést követ el. Fontos azt is megjegyezni, hogy a lomtalanítás alkalmával kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék (pl. elhasználódott bútorok, ágybetétek, szőnyegek) helyezhető ki a ház elé.

A HÉV is ezen a hétvégén ünnepli a születésnapját Fotó: Cabello Kristóf

Augusztus 4-én lesz 137 éves a HÉV

A korábbi évekhez hasonlóan 2024-ben is megünnepelik a HÉV születésnapját. Ez alkalomból most vasárnap 10:00 és 15:00 között szeretettel vár a MÁV-HÉV minden kedves érdeklődőt Soroksáron, a Tündérkertben (Molnár-sziget). A programokról itt lehet tájékozódni. Az ünnepi alkalomhoz méltóan természetesen ebben az évben is nosztalgiavonat közlekedik, idén új helyszín közelében, a H6-os HÉV vonalán.

62 éve hunyt el Marylin Monroe

36 éves korában, valószínűleg gyógyszer-túladagolás következtében ezen a napon vesztette életét a híres színésznő. Eredeti nevén Norma Jean gyerekkorában árvaházba, majd egy ismerőshöz került. 16 évesen ment először férjhez. 1944-ben, amikor a férje bevonult katonának, egy hadiüzembe ment dolgozni, ahol felfedezte egy fotós. Kiszőkítette a haját és modellként vállalt munkát. A magazinok címlapjára került, elvált a férjétől, és Marilyn Monroe néven szerződést kötött a 20th Century Fox Filmstúdióval.