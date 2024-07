Furcsa baleset: busz és HÉV tükrei akadtak össze a csömöri síneken

Igencsak furcsa baleset miatt állt a forgalom Csömör és Budapest határában, a helyi HÉV-átjárónál. A menetrend szerinti csömöri busz ugyanis éppen a HÉV pályáján lévő átjárón akart átkelni. Azonban a lámpa pirosat mutatott, a busz viszont ennek ellenére valahogyan veszélyes közelségbe került a sínekhez, amin érkezett is az Örs vezér terétől Csömörre robogó HÉV.

Az átjárót és környékét sok helyi utálja, szerintük korszerűtlen és átalakításra szorul – Fotó: Google Maps

Mivel a busz túlzottan a sínekre lógott, meghökkentő dolog történt: a két jármű ugyan nem üközött össze, de a busz tükre egy HÉV tükréhez ért, a két tükör pedig összeakadt. Bár úgy tudjuk, hogy a járat megrántotta a buszt, szerencsére senkinek nem esett baja, az összegabalyodott buszon és HÉV-en senki nem sérült meg. Több helyi is azt mondja, hogy a busz valószínűleg a tilos jelzés ellenére kanyarodott a sínekre, és attól tartanak, hogy csupán a szerencsén múlott, hogy nem történt nagyobb baj.

A helyiek az érintett átjáróra is sokat panaszkodnak, mert többen is azt mondják, hogy az korszerűtlen és nem biztonságos:

Mindig is utáltam ezen a szakaszon kocsival jönni, mert az átjáró eleve szűk, a busz nagy ívben kell, hogy forduljon, szóval gondolom, a sofőröknek sem álom. Emellett sokszor feltorlódnak a kocsik, amikkel a síneken keresztül akarnak menni, és nem lehet haladni

– mondta el lapunknak egy helyi olvasónk. Hozzátette, hogy a helyi járatra is sok a panasz:

– Bár én nem utazom ezzel a busszal már, de rengeteg ismerősömet hallom panaszkodni a klímáról, meg arról, hogy késik a járat, és a sofőrök sokszor voltak már modortalanok. Hallottam azt is, hogy aki most balesetezett, az is új sofőr volt, most kezdte csak a munkát. Bevallom, én sem igazán örülnék, hogyha ezután az eset után a buszon kellene utaznom – tette hozzá a nő.