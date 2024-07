5+1 dolog, ami ahhoz kell, hogy űrhajós legyél

Nemsokára megint lesz magyar űrhajósunk, így most sok fiatal érezheti úgy, új lehetőség nyílt meg előtte. Ha te is világ életedben arról álmodoztál, hogy űrhajós légy, most adunk néhány tuti tippet, hogy a legközelebbi kiválasztáson te is labdába rúghass!

Több mint 40 éve volt utoljára magyar az űrben Fotó: Friedmann Endre

Ahhoz, hogy valakiből űrhajós legyen, szigorú feltételeknek kell megfelelni, ám vannak olyan szabályok, amik azért lazultak már az elmúlt évtizedekben. Természetesen nem elég a követelményeknek megfelelni és beadni a pályázatot valamelyik nemzetközi űrállomáshoz, hiszen egy hónapokig vagy akár évekig tartó kiképzésen is részt kell venni, ami bizony még a legjobbaknak is feladja a leckét. Na de elég a mellébeszélésből, mutatjuk az 5+1 érdekességet!

Ma már simán lehetsz űrhajós fogtöméssel vagy kontaktlencsével is, ám a jelentkezéshez továbbra is repülőorvosi engedély és éles látás kell.

Nem muszáj csillagásznak lenned, de nem árt, ha valamilyen természettudományi területen szerzel diplomát. Főleg a fizika, a kémia, biológia vagy az orvosi szakokat érdemes keresni az egyetemeken.

A másik út a mérnöki képzés, ezen belül is az űrhajós munkához kapcsolódó területek. Lehetsz gépész, vegyész, villamosmérnök vagy akár mérnök-fizikus is.

A jelölteket komoly pszichológiai és egészségügyi vizsgálatoknak vetik alá, hisz a testi és a mentális egészségedrre is szükség lesz, hogy kibírd a fenti körülményeket.

Az is fontos, hogy a leendő űrhajósok élvezzék a nyilvános szereplést és a sajtótájékoztatókat.

Előnyt jelent, ha van pilóta vizsgád.

De mielőtt még elgondolkodnál, hogy hogyan is tovább, tudj meg többet a jövő legújabb magyar kutatóűrhajósairól és a magyar űrprogramról.

A 2021-ben életre hívott HUNOR-programra 247 férfi és nő jelentkezett összesen. Mára kiválasztották azt a két személyt, akik a legalkalmasabbak arra, hogy részt vegyenek a programban és megkapják a teljes űrhajós kiképzést: a terv szerint Kapu Tibor kutatóűrhajósként a világűrben, míg Cserényi Gyula tartalékos kutatóűrhajósként a földi irányítóközpontban azon lesznek, hogy elvégezzék a magyar tudósok által összeállított kísérleti csomagokat. A két kiválasztott a Ripostnak adott exkluzív interjút.