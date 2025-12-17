RETRO RÁDIÓ

„Mindig is menedék volt” - Cserpes Laura őszintén vallott az életéről

A gyönyörű énekesnő Instagram-oldalán osztotta meg érzéseit.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.17. 15:00
Cserpes Laura közösségi média oldalán mesélt arról, hogy a zene milyen meghatározó szerepet töltött be az életében.

Cserpes Laura számára a zene mindig is egy menedék volt / Fotó: Markovics Gábor / Ripost

Cserpes Laura őszinte gondolatait osztotta meg az Instagramon

A megosztott fotókon Cserpes Laura egy letisztult stúdiókörnyezetben látható, fehér, vállat szabadon hagyó ruhában és egy világos kabátban. A képhez írt sorokban azonban mély érzelmeiről ír a követőinek. A gyönyörű énekesnő őszintén vall arról, hogy a zene számára mindig menedék volt.

Az énekesnő szerint sokáig nem is tudatosult benne, hogy miért vonzódik ennyire a dallamokhoz. Eleinte ösztönösen kereste a zenét, amely megnyugvást és biztonságot nyújtott számára. 

Számomra a zene mindig is menedék volt. Erre csak később jöttem rá, az elején ösztönösen vonzott és csak egyszerűen jól esett elbújni a szobámba egy-egy fura vagy akár szomorúbb napomon és új dalokat hallgatni, belefeledkezni. Az, hogy végül ez lett életem központi része, a legjobb és egyben legnehezebb elhívás. De amikor megszólal a zene, hirtelen minden más kisimul és csak a hang és én létezem…

- írta Instagram-bejegyzésében az énekesnő.

 

