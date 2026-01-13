Cserpes Laura a nagy visszatérésre készül: "A következő fejezet már formálódik!"
Az énekesnő rajongói legnagyobb örömére idén hatalmas visszatéréssel készül. Cserpes Laura elárulta, milyen tervekkel indult neki a 2026-os évnek, melyek között szerepelnek új dalok és egy életmódváltás is.
Az először a Megasztár színpadán feltűnt aranytorkú énekesnő idén új zenékkel lepi meg rajongóit. Cserpes Laura most beszámolt tavalyi évéről, valamint előre vetítette terveit, amelyekkel újra berobban a slágerlisták élére.
Cserpes Laura: „Újra tanulom magamat”
Az Eurovíziós Dalfesztivál slágergyárosa Instagram-oldalán osztott meg egy hosszú bejegyzést, amelyben arról mesél, hogy a tavalyi év mélyen átformálta őt, ennek hatására idén új dolgokkal szeretne kísérletezni.
Az énekesnő meditálni tanul, szabadidejét olvasással, vagy a zongorája mellett tölti, valamint a rendszeres testmozgást is beépítette mindennapjaiba.
Az elmúlt év csendesen, de mélyen formált át. Talán ezért is esik most ilyen jól ez a lassú, fagyos január, olyan mint egy megérkezés önmagamhoz. Sokat olvasok, tervezek, ülök a zongorámnál. A csendben lassan új világok születnek. Elkezdtem egy ayurvéda étrendet is, ami új nézőpontokat nyit bennem, nemcsak a testemről, hanem arról is, hogyan szeretnék élni. Igyekszem minden nap mozgatni a testemet. Ha itthon, akkor itthon. Minden nap egy kicsit tisztábban figyelek. Tanulom a meditációt, és közben újra tanulom magamat
– írta posztjában az Ázsia Expressz sztárja.
Új zenékkel tér vissza
Habár A Nagy Duett egykori sztárja egy ideje visszavonult mind a zenéléstől, mind a reflektorfénytől és igyekszik életét kevésbé a nyilvánosság előtt élni, most nagy ígéretet tett rajongóinak. Az idei év kizárólag a zenélésről fog szólni:
A következő fejezet pedig már formálódik. Dalok érkeznek. Történetek. Ez az év más lesz. Ez az év zenei év lesz
– írta Instagram-oldalán a sztár.
A bejegyzéshez egy videót is csatolt, melynek hátterében legújabb dalának zongora szólóját hallhatják a követői, ezzel is jelezve, hogy az új zenék hamarosan kiadásra kerülnek, így Cserpes Laura rajongóinak már nem kell sokat várniuk kedvencük várva várt visszatérésére.
