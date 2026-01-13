Cserpes Laura a nagy visszatérésre készül: "A következő fejezet már formálódik!"

Az először a Megasztár színpadán feltűnt aranytorkú énekesnő idén új zenékkel lepi meg rajongóit. Cserpes Laura most beszámolt tavalyi évéről, valamint előre vetítette terveit, amelyekkel újra berobban a slágerlisták élére.

Cserpes Laura a nagy visszatérésre készül (Fotó: Szabolcs László)

Cserpes Laura: „Újra tanulom magamat”

Az Eurovíziós Dalfesztivál slágergyárosa Instagram-oldalán osztott meg egy hosszú bejegyzést, amelyben arról mesél, hogy a tavalyi év mélyen átformálta őt, ennek hatására idén új dolgokkal szeretne kísérletezni.

Az énekesnő meditálni tanul, szabadidejét olvasással, vagy a zongorája mellett tölti, valamint a rendszeres testmozgást is beépítette mindennapjaiba.

Az elmúlt év csendesen, de mélyen formált át. Talán ezért is esik most ilyen jól ez a lassú, fagyos január, olyan mint egy megérkezés önmagamhoz. Sokat olvasok, tervezek, ülök a zongorámnál. A csendben lassan új világok születnek. Elkezdtem egy ayurvéda étrendet is, ami új nézőpontokat nyit bennem, nemcsak a testemről, hanem arról is, hogyan szeretnék élni. Igyekszem minden nap mozgatni a testemet. Ha itthon, akkor itthon. Minden nap egy kicsit tisztábban figyelek. Tanulom a meditációt, és közben újra tanulom magamat

– írta posztjában az Ázsia Expressz sztárja.

Új zenékkel tér vissza

Habár A Nagy Duett egykori sztárja egy ideje visszavonult mind a zenéléstől, mind a reflektorfénytől és igyekszik életét kevésbé a nyilvánosság előtt élni, most nagy ígéretet tett rajongóinak. Az idei év kizárólag a zenélésről fog szólni:

A következő fejezet pedig már formálódik. Dalok érkeznek. Történetek. Ez az év más lesz. Ez az év zenei év lesz

– írta Instagram-oldalán a sztár.

A bejegyzéshez egy videót is csatolt, melynek hátterében legújabb dalának zongora szólóját hallhatják a követői, ezzel is jelezve, hogy az új zenék hamarosan kiadásra kerülnek, így Cserpes Laura rajongóinak már nem kell sokat várniuk kedvencük várva várt visszatérésére.