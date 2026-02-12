Pozitív lett a 8 hónapos csecsemő drogtesztje, letartóztatták az anyát

Letartoztattak egy 25 éves brit nőt a spanyolországi Costa del Sol egyik strandján, miután 8 hónapos kisfiának drogtesztje pozitív eredményt mutatott.

Pozitív drogtesztje lett a gyermeknek, bíróság elé kell állnia a fiatal anyának (Fotó: Pexels/Itzel Sánchez Córdova – Képünk illusztráció)

Nincsenek szavak: pozitív lett a 8 hónapos gyermek drogtesztje

A rendőrök a népszerű turisztikai célpontnak számító Cabopino strand dűnéi között letáborozva találták meg a 25 éves nőt, a partnerét és a gyermeküket, miután bejelentés érkezett egy tábortűzről. A kiérkező rendőrök a család rossz életkörülményeit látva egy egészségügyi központba vitték a babát kivizsgálásra. A hatóságok ugyanis attól tartottak, hogy a gyermek alultáplált.

A Las Albarizas Egészségügyi Központ orvosai a Marbella melletti Costa del Sol Kórházba szállították a gyermeket. Az ott elvégzett vizsgálatok megállapították, hogy a kisfiú súlya elmarad az életkorától elvárhatótól, a vizeletvizsgálat pedig kokaint mutatott ki a szervezetében. A csecsemő – további vizsgálatokra – a gyermekgyógyászati osztályra került.

Az anyát és a 43 éves spanyol párját őrizetbe vették a marbellai rendőrkapitányságon, és bíróság elé kerülnek.

A helyi jelentések szerint a nő az elmúlt hónapokban több olyan időpontot is elmulasztott, amelyet gyermeke számára foglalt le a kórházban.

A csecsemőt ideiglenes sürgősségi gondozásba veszik, amíg döntés születik a hosszú távú jövőjéről. A helyi rendőrség egyelőre nem tett hivatalos nyilatkozatot az ügyben – írja a The Sun, mely nem hozta nyilvánosságra az anya, a párja és a gyermek nevét.