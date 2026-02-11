RETRO RÁDIÓ

13 éves kora óta drogfüggő volt: egy Japán börtönben szokott le a nő

Borzalmas elvonási tünetektől szenvedett.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.11. 12:30
kábítószer letartóztatás drogfüggő

Egy brit nő, aki öt hónapot töltött egy japán fogházban, miután egy születésnapi kártyába rejtve kábítószert küldtek neki, úgy véli, a fogva tartás végül megmentette az életét. Izabel Rose 150 fontot fizetett ketaminért, mindössze fél órával azután, hogy Tokióban érkezett.

Egy képeslapban érkezett volna meg a kábítószer
A kábítószer-függő nő a letartóztatása után nézett szembe a függőségével    Fotó: Illusztráció/Pexels

Egy képeslapban érkezett volna meg a kábítószer

A 26 éves nő arra számított, hogy a drogok postán érkeznek meg az Egyesült Királyságból, egy születésnapi kártyába rejtve, és a szállására küldik őket. Ehelyett kilenc japán rendőr jelent meg az ajtajánál. Izabelt a helyszínen letartóztatták.

A fiatal nő elmondása szerint a letartóztatás arra kényszerítette, hogy szembenézzen a függőségével. A nő 5 hónap után bűnösnek vallotta magát, és négy év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték. Mindössze egy héttel később hazarepülhetett.

Elvonási tünetektől szenvedtem, és a pszichózis szélén álltam. Megpróbáltam úgy tekinteni rá, mint egy nagyon intenzív rehabilitációra, és kapcsolatba lépni a józan énemmel. Ha az Egyesült Királyságban lettem volna börtönben, valószínűleg drogokhoz jutottam volna, és még nagyobb bajba keveredtem volna. Örülök, hogy Japánban letartóztattak. Más országokban akár a halálsorra is ülhettem volna

Izabel mindössze 13 évesen kezdett marihuánát szívni, a kábítószer használata az egyetemi évei alatt pedig egyre csak súlyosbodtak. A fiatal nő ketamint kezdett szedni, de sokáig nem vette észre, hogy drogfüggővé vált.

Izabel drogfüggősége komolyan megviselte az egészségét is, fájdalmakat érzett a gyomrában és úgy gondolta, hogy a Japánba utazás segíteni fog neki, hogy kevesebb kábítószert használjon.

Londonban gyorsabban házhoz szállítják a ketamint, mint a pizzát. Azt hittem, elmegyek Japánba, és egy hónapig tiszta leszek, mert 13 éves korom óta nem voltam józan. Annyira naiv voltam

A letartóztatása után a nő sikeresen megváltoztatta az életét és másokat is biztat, hogy tegyék le a kábítószert - írja a Mirror.

@hyakuban7 Replying to @chiffon you can also check out my vlogs from my first few days in Japan here: @Izzy Rose ♬ original sound - Hyaku-Ban

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu