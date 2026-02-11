13 éves kora óta drogfüggő volt: egy Japán börtönben szokott le a nő

Egy brit nő, aki öt hónapot töltött egy japán fogházban, miután egy születésnapi kártyába rejtve kábítószert küldtek neki, úgy véli, a fogva tartás végül megmentette az életét. Izabel Rose 150 fontot fizetett ketaminért, mindössze fél órával azután, hogy Tokióban érkezett.

A kábítószer-függő nő a letartóztatása után nézett szembe a függőségével Fotó: Illusztráció/Pexels

Egy képeslapban érkezett volna meg a kábítószer

A 26 éves nő arra számított, hogy a drogok postán érkeznek meg az Egyesült Királyságból, egy születésnapi kártyába rejtve, és a szállására küldik őket. Ehelyett kilenc japán rendőr jelent meg az ajtajánál. Izabelt a helyszínen letartóztatták.

A fiatal nő elmondása szerint a letartóztatás arra kényszerítette, hogy szembenézzen a függőségével. A nő 5 hónap után bűnösnek vallotta magát, és négy év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték. Mindössze egy héttel később hazarepülhetett.

Elvonási tünetektől szenvedtem, és a pszichózis szélén álltam. Megpróbáltam úgy tekinteni rá, mint egy nagyon intenzív rehabilitációra, és kapcsolatba lépni a józan énemmel. Ha az Egyesült Királyságban lettem volna börtönben, valószínűleg drogokhoz jutottam volna, és még nagyobb bajba keveredtem volna. Örülök, hogy Japánban letartóztattak. Más országokban akár a halálsorra is ülhettem volna

Izabel mindössze 13 évesen kezdett marihuánát szívni, a kábítószer használata az egyetemi évei alatt pedig egyre csak súlyosbodtak. A fiatal nő ketamint kezdett szedni, de sokáig nem vette észre, hogy drogfüggővé vált.

Izabel drogfüggősége komolyan megviselte az egészségét is, fájdalmakat érzett a gyomrában és úgy gondolta, hogy a Japánba utazás segíteni fog neki, hogy kevesebb kábítószert használjon.

Londonban gyorsabban házhoz szállítják a ketamint, mint a pizzát. Azt hittem, elmegyek Japánba, és egy hónapig tiszta leszek, mert 13 éves korom óta nem voltam józan. Annyira naiv voltam

A letartóztatása után a nő sikeresen megváltoztatta az életét és másokat is biztat, hogy tegyék le a kábítószert - írja a Mirror.