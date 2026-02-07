RETRO RÁDIÓ

Kristályt és marihuánát terítettek Szigetváron - "Felelniük kell" - videó

Újabb dílereket buktattak meg a baranyai rendőrök a DELTA Program keretében.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.07. 18:15
kábítószer mecsek rendőrség

Bűnügyi információ alapján csaptak le a szigetvári nyomozók a főkapitányság Mecsek kommandósaival a napokban egy basali ingatlanra, mert felmerült a gyanú, hogy az ott élő pár drogot árul. A nyomozók azzal gyanúsítják a 29 éves férfit, hogy évek óta kristályt és marihuánát vesz, amelyet a 27 éves párjával fogyasztanak, illetve anyagi haszonszerzés céljából terítik is - írja a rendőrség. 

Kristályt terítettek Szigetváron. Fotó: rendőrség
A házban tartott kutatáskor kábítószergyanús anyagokat, valamint a fogyasztáshoz és a terjesztéshez szükséges eszközöket foglaltak le. A rendőrök azonosították azt a 27 éves pécsi férfit is, akitől információik alapján az utóbbi fél évben beszerezték a drogot.

A nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki a két férfit és a nőt, mindegyikük ellen kábítószer-kereskedelem bűntette miatt indított eljárást a Szigetvári Rendőrkapitányság. Mindhárom dílert őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatásukat, amelyet a bíróság elrendelt.

A rendőrök négy vásárlójukat is gyanúsítottként hallgatták ki. Nekik kábítószer birtoklása miatt kell felelniük.

A rendőrség elkötelezett a kábítószer elleni küzdelemben. Ahogy eddig, úgy a jövőben is határozott cél a kínálat csökkentése és a terjesztői hálózatok felszámolása. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a kábítószerek mindig kétséges összetételűek és eredetűek, ezért élettani hatásuk kiszámíthatatlan, használatuk akár tragikus kimenetelű is lehet!


 

