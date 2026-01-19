"Még nem estem el" – Hatalmas az öröm a bagi nagycsaládban

Jót tenni jó, közel 100 hórollert osztott ki a Baptista Szeretetszolgálat 100 nagy családnak. A gyermekek nagyon boldogok voltak múlt szombaton, sokan már átvétel után kibontották és összeszerelték az ajándékot és már siklott is a hóroller. A száz családban több, mint 300 gyerek örülhetett az adomány hórollernek.

Igazán jó móka a hóroller Fotó: családi album

Hóroller siklik a havon, Bagon

Ágnesnek 7 gyereke van, Bagon laknak, de régóta ismerik a budapesti szervezőt a Baptista Szeretetszolgálatnál, sokszor segítettek már neki ezzel azzal. A kapcsolat ma már visszafelé is működik, hiszen a nagyobb gyerekek alkalmanként örömmel viszonozzák önkéntes munkával a sok segítséget, amit az évek alatt kaptak. Rendszeresen figyelik a Szeretetszolgálat posztjait, most is a gyerekek látták meg a felhívást a Facebookon, így tudták meg, hogy 100 hórollert osztanak ki Budapesten.

100 darab hórollert osztott szét a Baptista Szeretetszolgálat Fotó: Baricz Dezső

Az ajándék hóroller hasznos, minden lány tudja használni a családból.

„A fiúk már nagyok, ők már nem bohóckodnak vele” - mondja Ágnes, a hét gyerek anyukája a Metropolnak.

Sajnos nem sok idő jutott még arra, hogy játszanak a hórollerrel mert a suli lefoglalja a gyerekeket, kicsit csúszkáltak vele a kapu előtt, de most a hétvégén mind kipróbáljuk. Még én is!

- jelenti be nevetve az anyuka.

Rákapott a család a hórollerre Fotó: családi album

Ágnes azt mondja, vigyáznak majd a hórollerre, hogy jövőre is tudják majd használni azt. Ahogy mondja, lassan vége a havas időnek, de nagyon örül neki, hogy ilyen sokáig kitartott a hó.

Jövőre is lesz tél, remélem ugyanilyen szép, mint idén. Imádják a srácok ezt a telet, nagyon szeretnek a hóban ugrálni, csúszkálni. Szánkózni sajnos nem szoktak, mert a régi szánkó tönkrement a várakozásban a 10 év alatt, hiszen alig volt hó.

- meséli Ágnes.

Emese a legkisebb gyerek a családban. Egészen Budapestig utazott a hórollerért Bagról. Buszozott és villamosozott is, mesélte izgatottan. Szerinte a hóroller nagyon jó móka:

Nagyon tetszik a roller, jól lehet vele csúszkálni a kapu előtt. Még nem estem el vele, ügyes vagyok, mert tudok biciklizni is, ha rajta van a pótkerék, de majd levesszük róla. A roller is jó, mert tudok rajta egyensúlyozni is. Nagyon jó hogy végre sok hó van, lehet hóangyalt csinálni, hógolyózni. De hóembert még nem építettünk sajnos.

- meséli Emese.