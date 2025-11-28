Ez jó móka lesz: itt vannak az év legviccesebb természetfotója verseny döntősei!

Már a Nikon Comedy Wildlife Awards hivatalos sajtóközleménye is hosszan tartó és hangos nevetés mellékhatásaira figyelmeztet, amikor közlik, hogy kihirdették az év legviccesebb természetfotója verseny idei döntőjének mezőnyét, azaz 43 természetfotót.

Az idei mezőny is erős az év legviccesebb természetfotója versenyen. Fotó: Maggie Hoffman / Comedy Wildlife Awards

Ezek között lapul az év legviccesebb természetfotója

Idén összesen 108 országból majd’ 10 ezer nevezés érkezett be, így a szakmai zsűri dolga idén sem lesz móka és kacagás – vagy mégis? A mezőny mindenesetre erős: lazuló és dohányzó kacsa, táncoló róka, mosolygó szitakötő, de még pózoló orangután is szerepel a felhozatalban.

A verseny zsűrije december 9-én hirdet majd végső győztest, akinek a nyereménye egy szafari túra lesz.

Ezután pedig a közönségszavazás keretében egészen március 1-ig lehet majd voksolni.

A Nikon Comedy Wildlife Awards szervezői a természet humoros oldalát megfogva szeretnék felhívni a figyelmet a környezetvédelemre, és arra, hogy csak rajtunk múlik, milyen formában adjuk át a bolygónk különböző élőhelyeit a jövő generációinak. A versenyt 2017-ben magyar természetfotós nyerte, Kércz Tibor személyében.

Fotó: Kércz Tibor / Comedy Wildlife Awards

Kattints a fotóra és nézd meg az idei év döntőseiről készült galériát, melyeknek képei közül kerül majd ki az év legviccesebb természetfotója!