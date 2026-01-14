Óriási boldogság! Megszületett az Exatlon Hungary sztárjának kisfia

A közösségi oldalán tudatta boldogan a sportoló, hogy megszületett a második gyermeke. A baba január 4-én született, a hírt azonban az Exatlon Hungary sztárja, Szabó-Thomka Hanna csak most közölte közel 50 ezer követőjével.

Szabó-Thomka Hanna két Exatlon Hungary évadban is szerepelt

(Fotó: TV2)

Első gyermeke egy kislány, aki már másfél éves, úgyhogy a két testvér közt kis korkülönbség van, ami természetesen nem hátrány. Tudatosan készült a páros arra, hogy a második babájuk fiú lesz, ezt a sportoló már nyár végén tudatta a követőkkel. Itt a kismama boldog posztja.

A pár első kislánya, Alana 2023 augusztusában született, pár hónapja pedig örömmel jelentették be: úton a második baba. „Következő lépés, úton a baba, második gyermek” – írta akkor Hanna az oldalán.

„Mi a férjemmel azok az emberek vagyunk, akik szeretjük a reális, praktikus dolgokat. Nagyon hasonlóan gondolkozunk a gyereknevelésről is. Legyen életrevaló, aktív gyermekkora, de a szabályokat a felnőttek írják, nem a gyermek. Az alapértékeket csak a szülők tudják átadni neki, és a lehetőségeket is ők biztosítják.”

Nem aggódással vagyunk a baba érkezését tekintve, de egy nagy kérdőjel van bennünk, hogy pontosan mi vár ránk.

„Bele fogunk tanulni mindenbe, amire szükség lesz, és szeretnénk jól csinálni. De persze ez nekünk is egy tanulási folyamat” – nyilatkozta korábban.

Azon az állásponton vannak a férjével, hogy a gyereket a szülők nevelik, nem az óvónő, a tanárnő vagy a nagyszülők. Mindenki más segít, formál, tanít, alakít, de az alapok otthon dőlnek el. Az időt, energiát erre rá fogják szánni és szeretnének egy tájékozott, egészséges, sportos gyereket nevelni. Nehéz feladat vár rájuk, azonban a szülői példa sokat számít és erre fognak törekedni.

Az Exatlon Hungary sztárja mindent megtett a babák egészségéért

A TV2 sztárjának rengeteg mindenről le kellett mondania, azonban ezeket kicsit sem bánja, a lényeg, hogy egészséges legyen a gyereke, ennek érdekében pedig mindent megtett.

Alig várom, hogy újra sportolhassak, futhassak, lehajoljak gondolkodás nélkül, ehessek rosé húst vagy egy sztéket.

„De ezek egyáltalán nem olyan fontosak, mint a baba egészsége, úgyhogy várok, amíg kell, és utána jövök csak én, mert összességében azt gondolom, hogy nincs fontosabb a gyerekeknél, velük leszünk egy nagy család, és az első baba a kezdet” – fejtette ki a Metropolnak.